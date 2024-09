Reddit rilascia traduzione automatica AI in decine di nuovi paesi

Reddit sta includendo le traduzioni basate sull'apprendimento automatico in più di 35 nuove località in Europa, Asia e America Latina. Si tratta di una mossa progettata per aprire il social network (in gran parte incentrato sull'inglese) a più utenti. Il servizio arriva quasi cinque mesi dopo che Reddit ha introdotto per la prima volta la traduzione in tutto il sito per i francofoni, sebbene l'azienda avesse precedentemente consentito agli utenti di tradurre singoli post in diverse lingue. Reddit consente già agli utenti di stabilire la lingua preferita per i contenuti consigliati per i post. Inoltre, permette di impostare la lingua di visualizzazione, che traduce l'interfaccia stessa di Reddit. Sebbene l’azienda abbia affermato che la sua base di utenti e le entrate pubblicitarie continuano a crescere, il canale più ovvio per attrarre una base più ampia è rendere tutti i suoi contenuti disponibili in più lingue.

Reddit: come funziona la traduzione automatica sulla piattaforma

La nuova funzionalità di traduzione di Reddit permette agli utenti di configurare per la traduzione automatica sia i post sia i commenti corrispondenti. Ciò significa che una conversazione può fluire in un dato subreddit tra due lingue diverse e gli utenti non dovranno tradurre manualmente ogni risposta. Inoltre, è anche possibile pubblicare post in qualsiasi lingua. Se supportata, questa verrà automaticamente tradotto nella lingua preimpostata della community. Per fare ciò, gli utenti nelle località supportate vedranno una nuova icona di traduzione nel loro menu. Questa consentirà loro di visualizzare i contenuti nella loro lingua preferita. I post che sono stati tradotti da Reddit saranno etichettati come tali. Naturalemte, gli utenti potranno scegliere di visualizzare i post nella lingua originale.

Reddit ha anche dichiarato che il contenuto verrà indicizzato nelle lingue supportate dai motori di ricerca. Ciò significa che le persone che cercano su Google risposte a domande nella propria lingua vedranno risultati anche da Reddit. L’azienda non delinea tutte le nuove lingue che supporterà, ma il servizio di traduzione è già disponibile in Brasile e Spagna. Ciò significa che portoghese brasiliano e spagnolo sono ora supportate, anche se presumibilmente solo in quei paesi. Infine, Reddit ha aggiunto che, nelle prossime settimane, prevede di espandere le traduzioni basate sull'intelligenza artificiale in Germania, Italia, Filippine e in tutta l'America Latina.