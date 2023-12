Razer Viper Ultimate: il mouse wireless da gaming definitivo (-46%)

Vuoi acquistare un mouse da gaming con tecnologia wireless che garantisca prestazioni elevate senza spendere un occhio della testa? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Razer Viper Ultimate a soli 81 euro, invece che 149,99 euro.

Non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 46% che in questo momento ti permette di risparmiare 69 euro. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, quindi sii rapido. Con questo mouse ultra leggero e dal design comodo sia per destri che per mancini ogni sessione di gioco sarà emozionante.

Razer Viper Ultimate in super sconto da non perdere

Sul fatto che questo sia uno dei migliori mouse wireless da gaming in circolazione non ci sono dubbi. Ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Grazie al suo design leggero, con solo 74 grammi, lo puoi spostare rapidamente velocizza tanto il tuo modo di giocare.

È dotato di un sensore ottico incredibile da ben 20.000 DPI che ti permetterà di essere un passo avanti rispetto ai tuoi avversari. Il suo design ergonomico studiato per entrambe le mani ti fa sentire meno la fatica.

Grazie al suo ricevitore che troverai in confezione puoi avvalersi di una connessione molto stabile e senza ritardi. Ha una batteria che può durare fino a 70 ore consecutive. In pratica puoi usarlo 10 ore al giorno per una settimana e lo ricarichi con il cavetto USB.

Una promozione pazzesca da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Razer Viper Ultimate a soli 81 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

