Razer lancia Wyvrn, piattaforma di sviluppo con AI per testare bug

Razer si sta lanciando nell'intelligenza artificiale con una nuova piattaforma per sviluppatori chiamata Wyvrn. Questa comprende strumenti di automazione incentrati sullo sviluppo come Razer AI QA Copilot per assistere con la garanzia della qualità/test di gioco. Vi è poi AI Gamer Copilot che offre suggerimenti e guide in tempo reale tramite assistente vocale durante i giochi. Wyvrn sarà anche un'innovativa piattaforma che integrerà la nuova generazione di Chroma RGB di Razer. Si tratta di un plug-in avanzato per l'audio spaziale THX Spatial Audio Plus e il software Razer Sensa HD Haptics per un'esperienza tattile più immersiva.

Il più importante dei nuovi strumenti di Razer è AI QA Copilot. Questo è un plug-in basato su cloud per Unreal Engine, Unity e motori personalizzati in C++, progettato per ridurre i tempi e i costi dei test di garanzia della qualità manuali tramite AI. L'assistente AI può anche visualizzare un gioco in fase di test, trovare automaticamente bug o problemi di prestazioni come cali di frame rate. Inoltre, potrà creare un report di playtest QA con sia i suoi risultati che eventuali bug contrassegnati manualmente dal tester.

Razer: piattaforma introdurrà assistente vocale AI Gamer Copilot

Razer afferma che la sua AI può identificare fino al 25% in più di bug rispetto ai test manuali. Ciò può ridurre il tempo di QA fino al 50%, nonché risparmi sui costi fino al 40%. Dopo che i report di playtest sono stati generati, l'AI QA Copilot è progettato per imparare dai bug contrassegnati per diventare "più intelligente" ed efficace. L’altra grande novità dell’implementazione dell’AI in Razer è AI Gamer Copilot. Si tratta di un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale progettato per dare suggerimenti in tempo reale ai gamer per tattiche nei giochi multigiocatore competitivi. Lo stesso vale per le strategie su come abbattere nemici difficili nei giochi per giocatore singolo come Black Myth: Wukong.

Gli altri annunci non AI di Razer, inquadrati nella piattaforma Wyvrn, includono il suo Razer Sensa HD Haptics. Questo sarà ora integrato nei giochi di simulazione di guida grazie a una collaborazione con SimHub. Razer afferma che Sensa haptics è ora in oltre 100 titoli supportati, con la promessa di altri in arrivo. Infine, Razer sta introducendo un plug-in THX Spatial Audio Plus per Wwise. È un formato open source alternativo a Dolby e DTS, che offre un audio 3D più immersivo nei giochi.