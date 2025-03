Dragon Copilot: Microsoft lancia assistente vocale AI per i medici

Microsoft ha appena annunciato Dragon Copilot, un nuovo assistente AI che unisce le capacità di Dragon Medical One (DMO) e DAX Copilot (DAX). Dragon Copilot sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada a maggio. Sarà presto disponibile anche nel Regno Unito, in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi. Dragon Medical One è uno strumento per la documentazione clinica che permette di catturare note dettagliate e di alta qualità grazie a un avanzato riconoscimento degli accenti. Il tutto senza bisogno di addestrare un profilo vocale. DAX Copilot, invece, è un sistema basato sull'intelligenza artificiale generativa che aiuta a creare automaticamente le note mediche.

Dragon Copilot unisce le funzionalità di entrambi, offrendo ai medici e agli operatori sanitari la possibilità di generare note in più lingue in modo automatico. Questo strumento consente anche di completare attività in autonomia, personalizzare lo stile e la formattazione, utilizzare il riconoscimento vocale naturale, registrare memo vocali, modificare testi, usare modelli e suggerimenti basati sull'AI, e molto altro ancora.

Dragon Copilot: app si integrerà con le cartelle cliniche elettroniche

Il nuovo Dragon Copilot consentirà inoltre ai medici di effettuare ricerche di informazioni mediche generiche e di accedere a fonti attendibili. Possono anche automatizzare semplici attività come riepiloghi di note ed evidenze cliniche, lettere di referral e riepiloghi post-visita in modo semplice. Questo strumento si integra anche con le cartelle cliniche elettroniche, tra cui Epic, per un accesso senza interruzioni alle informazioni dei pazienti.

In merito al lancio di Dragon Copilot, Joe Petro, vicepresidente aziendale di Microsoft Health and Life Sciences Solutions and Platforms, ha affermato che: “In Microsoft, crediamo da tempo che l'AI abbia l'incredibile potenziale di liberare i medici da gran parte del carico amministrativo nell'assistenza sanitaria e consentire loro di riconcentrarsi sulla cura dei pazienti. Con il lancio del nostro nuovo Dragon Copilot, stiamo introducendo sul mercato la prima esperienza AI vocale unificata, attingendo alla nostra comprovata competenza decennale che ha costantemente migliorato il benessere dei provider e migliorato i risultati clinici e finanziari per le organizzazioni dei provider e i pazienti che servono”. Dragon Copilot sarà disponibile su tutte le piattaforme. Microsoft rilascerà un'app web completa e app native per dispositivi mobili e desktop, e sarà anche incorporato in modo nativo negli EHR supportati. Ad oggi non è chiaro se l’app arriverà anche in Italia.