Raspberry Pi lancia nuove SSD per prestazioni migliorate

La Raspberry Pi Foundation ha introdotto nuove SSD progettate specificamente per l'utilizzo con il proprio computer a scheda singola, il Raspberry Pi 5. Queste nuove unità SSD per Raspberry sono disponibili con capacità di archiviazione da 256 GB e 512 GB. Inoltre, vengono vendute sia singolarmente che in bundle con l'adattatore M.2 HAT+ dell'azienda. Quando il modello Pi 5 è stato lanciato l'anno scorso, ha ricevuto buone recensioni per le sue prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, gli utenti hanno rapidamente realizzato che le funzionalità espanse, come ad esempio la nuova porta PCI Express, erano altrettanto entusiasmanti. Questa porta consente infatti di collegare hardware aggiuntivo come adattatori Ethernet, schede grafiche e SSD direttamente al Raspberry Pi 5 per capacità migliorate.

Gli SSD sono notevolmente più veloci delle schede microSD comunemente utilizzate con i dispositivi Raspberry. Per coloro che cercano le massime prestazioni, avviare ed eseguire il sistema operativo Raspberry Pi da un SSD è la soluzione migliore. I nuovi SSD a marchio Raspberry sono progettati specificamente per questo caso d'uso. Secondo la Raspberry Foundation, offrono velocità minime di lettura e scrittura rispettivamente di 40.000 e 70.000 IOPS, a seconda della capacità. Come riferito dall’azienda: "se il tuo obiettivo è prestazioni senza compromessi, vorrai eseguire Raspberry Pi OS da un SSD e gli SSD Raspberry Pi sono la scelta perfetta".

Raspberry Pi: i prezzi delle nuove unità SSD

L'SSD da 256 GB ha un prezzo di partenza di 30 dollari, se acquistato singolarmente, o di 40 dollari come kit in bundle con l'adattatore M.2 HAT+ (necessario per collegarlo). Il modello più grande da 512 GB viene venduto al dettaglio al prezzo 45 dollari da solo o 55 dollari in un kit. Entrambe le unità sono già disponibili. La variante da 512 GB è però acquistabile come pre-ordine, con spedizione entro fine novembre. Vale la pena notare che il Raspberry Pi 5 ha un prezzo di partenza di 60 dollari per la variante da 4 GB di RAM, mentre l’opzione da 8 GB di RAM ha un prezzo di 80 dollari. Anche il modello Pi 4 e le sue varianti più economiche rimangono in produzione. L'M.2 HAT+ converte l'interfaccia PCI Express del Raspberry Pi nel socket M.2 M-key standard. Naturalmente, diversi produttori di adattatori di terze parti offrono opzioni di compatibilità simili.