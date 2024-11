Raspberry Pi Compute Module 5 è ora disponibile a 45 dollari

Raspberry Pi Foundation ha appena annunciato la disponibilità del Raspberry Pi Compute Module 5. Si tratta di una versione modulare del suo computer a scheda singola Raspberry Pi 5 e costa solo 45 dollari. Questo nuovo prodotto amplia il portafoglio di computer a basso costo di Raspberry Pi. Spiegando il punto dei Compute Module, Raspberry Pi afferma che questi dispositivi semplificano la creazione di prodotti personalizzati da parte dei clienti embedded. Ogni modello del computer a scheda singola Raspberry Pi, eccetto il Raspberry Pi 2, ha portato a un derivato del Compute Module.

Raspberry Pi Compute Module 5: le principali specifiche tecniche

Il nuovo Raspberry Pi Compute Module 5 presenta una CPU Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit da 2,4 GHz. Include poi una GPU VideoCore VII, che supporta OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.3, un doppio output display HDMI 4Kp60 e un decoder HEVC 4Kp60. Per quanto riguarda la connettività, non manca il supporto opzionale per Wi-Fi 802.11ac dual-band e Bluetooth 5.0. Il Raspberry Pi CM 5 è anche dotato di 2 interfacce USB 3.0, che supportano il funzionamento simultaneo a 5 Gbps, Gigabit Ethernet, con supporto IEEE 1588, 2 transceiver per telecamera/display MIPI a 4 corsie. Infine, la scheda include un'interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci, 30 GPIO, che supportano il funzionamento a 1,8 V o 3,3 V.

Raspberry Pi CM 5 È disponibile con 2 GB, 4 GB o 8 GB di LPDDR4X-4267 SDRAM e con 16 GB, 32 GB o 64 GB di memoria non volatile MLC eMMC. L'azienda ha affermato che le varianti da 16 GB SDRAM saranno lanciate l'anno prossimo. La Raspberry Pi Foundation ha lanciato anche diversi accessori. Tra questi vi sono una scheda IO, un case IO, un dissipatore, un kit antenna e un kit di sviluppo. Per saperne di più è possibile consultare l'annuncio ufficiale sul sito di Raspberry Pi.