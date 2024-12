Raspberry Pi 500 e Pi Monitor rilasciati in via ufficiale

Raspberry Pi sta aggiornando il suo piccolo dispositivo computer-meet-keyboard con specifiche migliorate. Raspberry Pi 500, questo successore del Raspberry Pi 400 è potente quanto l'attuale fiore all'occhiello di Raspberry Pi, il Raspberry Pi 5. Tale dispositivo è già disponibile per l'acquisto ora dai rivenditori ufficiali. Il Raspberry Pi 500 è perfetto per gli utenti alle prime armi. Inoltre, dall’esterno Raspberry Pi 500, non mostra chipset o schede PCB (circuito stampato). Tutto il sistema è infatti nascosto all'interno di una tastiera dal design familiare. L'idea alla base del nuovo computer è che basta collegare un mouse e un monitor per utilizzarlo. Ad esempio, se si utilizza un computer molto vecchio con una versione obsoleta di Windows, il Raspberry Pi 500 può facilmente sostituire il vecchio PC desktop per la maggior parte delle attività informatiche.

Raspberry Pi 500: le specifiche del nuovo micro-PC

Per quanto riguarda le specifiche, il Raspberry Pi 500 è dotato di un processore Arm quad-core a 64 bit (lo stesso utilizzato dal Raspberry Pi 5) e 8 GB di RAM. Include poi 2 porte micro-HDMI, con supporto per un massimo di due display 4K e 3 porte USB tradizionali (ma nessuna USB-C oltre all’alimentazione). Vi è poi una porta Gigabit Ethernet e un header di espansione a 40 pin. Il PC è dotato di supporto nativo Wi-Fi e Bluetooth. Il Raspberry Pi 500 sembra essere un computer perfetto per scopi didattici. Per molti versi, è molto meglio di un Chromebook o di un iPad perché è economico e altamente personalizzabile, incoraggiando il pensiero creativo. Questo device è dotato di una scheda SD da 32 GB precaricata con Raspberry Pi OS, una distribuzione Linux basata su Debian. Il suo prezzo è di soli 90 dollari, con un leggero aumento di prezzo (20 dollari) rispetto al Raspberry Pi 400.

Al momento del lancio, sono disponibili solo le varianti di tastiera del Regno Unito e degli Stati Uniti. Tuttavia, presto dovrebbero arrivare anche versioni con layout di tastiera francese, tedesca, italiana, giapponese, nordica e spagnola. Raspberry Pi vende anche un kit desktop da 120 dollari con un Raspberry Pi 500, un mouse, un alimentatore USB-C da 27 W e un cavo micro-HDMI-HDMI. Tra l’altro, Raspberry Pi ha annunciato un altro prodotto nuovo di zecca: il Raspberry Pi Monitor. Si tratta di un monitor 1080p da 15,6 pollici con un prezzo di 100 dollari. Poiché ci sono un bel po' di monitor portatili 1080p in circolazione, questo lancio non è stato apprezzato come il Pi 500. Tuttavia, i fan sfegatati di Pi potranno ora acquistare nuovo monitor con marchio Raspberry Pi.