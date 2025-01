Raspberry Pi 5: modello da 16 GB di RAM ufficiale a 120 dollari

Raspberry Pi ha annunciato l'attesissimo modello da 16 GB di RAM dei computer a scheda singola Raspberry Pi 5 per coloro che desiderano per un'esperienza di elaborazione più veloce e fluida. Raspberry Pi 5 è stato inizialmente lanciato alla fine di ottobre 2023 nelle varianti da 4 GB e 8 GB di RAM. Tuttavia, le persone hanno chiesto da tempo un modello da 16 GB di RAM. Fortunatamente, i produttori di Raspberry Pi hanno deciso di esaudire le loro richieste, includendo lo stepping D0 ottimizzato del processore applicativo Broadcom BCM2712 in Pi 5.

Come affermato da Eben Upton, CEO di Raspberry Pi Holdings: "Siamo continuamente sorpresi dagli utilizzi che le persone trovano per il nostro hardware. Molti di questi rientrano in 8 GB (o persino 2 GB) di SDRAM, ma il triplice incremento di prestazioni tra Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5 apre casi d'uso come grandi modelli linguistici e fluidodinamica computazionale, che traggono vantaggio dall'avere più spazio di archiviazione per core".

Raspberry Pi 5: le altre caratteristiche del micro-PC

A parte i 16 GB di RAM, il nuovo Pi 5 presenta le stesse specifiche delle altre varianti del Pi 5. Vi è ad esempio la CPU Broadcom BCM2712 Quad-Core 64-bit ARM Cortex-A76 da 2,4 GHz con 512 KB di cache L2 per core e 2 MB di cache L3 condivisa. Inoltre, questo device include una GPU VideoCore VII in grado di supportare le tecnologie grafiche OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.2. Per quanto riguarda la connettività, il Pi 5 è dotato di Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0 LE, due porte USB 3.0 che supportano il funzionamento simultaneo a 5 Gbps, due porte USB 2.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto PoE+.

Il dispositivo è inoltre dotato di doppia uscita display HDMI 4Kp60 e di un decoder HEVC 4Kp60. È possibile acquistare il nuovo modello di Raspberry Pi 5 da 16 GB da uno dei rivenditori autorizzati. Maggiori dettagli sul computer Pi 5 sono disponibili sul sito web ufficiale.