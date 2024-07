Ransomware: la difesa avanzata di Norton Small Business

Fra la tante minacce informatiche che quotidianamente mettono a rischio la sicurezza di chi lavora su Internet, i ransomware sono forse tra i più pericolosi. Questo tipo di malware è studiato infatti per infettare e bloccare l'accesso ai dispositivi da parte dei legittimi proprietari, che se vogliono recuperare il pieno uso del device sono costretti a pagare un riscatto (da qui il nome "ransom", che in inglese significa appunto "riscatto") ai cybercriminali. I ransomware rappresentano quindi un vero e proprio incubo per le aziende, che in caso di un attacco di questo tipo rischiano di perdere l'accesso a dati e informazioni fondamentali per la loro attività e per i loro clienti. Una soluzione valida ed efficace arriva da Norton, che grazie alla sua ultratrentennale esperienza propone sul mercato la protezione tripla di Norton Small Business.

Proteggi la tua azienda dai ransomware con Norton Smart Business

Norton Smart Business è una soluzione per la sicurezza particolarmente efficace contro gli attacchi ransomware. Il pacchetto include firewall e antivirus sempre attivi, mette al riparo i dati critici aziendali da qualsiasi disastro e offre la protezione costante del team durante le attività online quotidiane. Norton Smart Business è in promozione con uno sconto del 30% che porta il prezzo a 69,99 euro per il primo anno consentendo di proteggere fino a sei dispositivi. Norton Smart Business Premium costa invece 139,99 euro sempre per il primo anno e offre una copertura totale fino a dieci dispositivi. In entrambe le suite sono inclusi numerosi servizi, tra cui spiccano il backup dei dati dai PC nel cloud di Norton e l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite email, chat e telefono.

Le aziende possono provare Norton Smart Business gratuitamente per 30 giorni e tastare con mano i vantaggi della protezione Norton. Il pagamento avviene solo al termine del periodo di prova e l'abbonamento si rinnova annualmente, a meno che il cliente non decida di annullarlo in qualsiasi momento.

