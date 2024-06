Ransomware: come Norton 360 protegge i tuoi dati

Il ransomware è un tipo di software malevolo molto pericoloso e che può bloccare l'accesso ai dati da parte dell'utente, vittima dell'attacco. In genere, un computer colpito da un ransomware può essere sbloccato soltanto dopo il pagamento di un riscatto da parte dell'utente che, quindi, è costretto a subire un danno economico per rientrare in possesso dei propri dati.

Considerando la pericolosità di questo tipo di software, appare evidente quanto sia importante proteggersi. Per farlo è possibile affidarsi a Norton 360. Si tratta di un servizio oramai diventando uno dei simboli della sicurezza informatica per gli utenti finali.

Il bundle proposto da Norton include il sistema antivirus dell'azienda, in grado di offrire una protezione completa contro i ransomware e contro un gran numero di altre minacce informatiche, oltre che la Secure VPN, il servizio di VPN illimitata di Norton.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni, con possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi. La versione "base" con protezione per un dispositivo costa 29,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo. La versione Deluxe, che protegge 5 dispositivi, costa 34,99 euro. Per accedere alla promo basta visitare il sito di Norton.

Norton 360: protezione completa anche contro i ransomware

Con Norton 360 è possibile ottenere una protezione completa contro le minacce informatiche oltre che sfruttare la possibilità di accesso a Internet senza tracciamento. Il servizio include:

il sistema antivirus con protezione contro malware e ransomware

con protezione contro malware e ransomware la VPN illimitata con possibilità di scegliere il Paese di connessione

con possibilità di scegliere il Paese di connessione fino a 200 GB in cloud per il backup dei dati

per il backup dei dati la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi tra Android, iOS, Windows e Mac

tra Android, iOS, Windows e Mac vari servizi di sicurezza extra

il password manager

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Norton 360 parte da 29,99 euro per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.