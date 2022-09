Quanto è "amichevole" Stack Overflow?

Secondo un'analisi svolta dall'Institute of Technology del Bhilai, i frequentatori di Stack Overflow tenderebbe ad essere più amichevoli nei confronti dei nuovi arrivati e più severi con gli utenti di maggiore esperienza nel campo del coding.

I numeri di Stack Overflow

Questa situazione determinerebbe un clima di sostanziale cautela per il quale 2/3 degli utenti si limiterebbero ad osservare silenziosamente quanto avviene nella piattaforma, quindi senza mai intervenire in una discussione anche se alla loro portata, mentre la maggior parte delle risposte ai quesiti e alle richieste di aiuto verrebbero fornite da una ristretta cerchia di utenti esperti.

Una delle variabili in grado di determinare la qualità dell'accoglienza verso un utente sarebbe la sua "anzianità", cioè il tempo passato dalla prima iscrizione su Stack Overflow. Una differenza di un solo anno sarebbe tale da modificare l'atteggiamento nei confronti di un frequentatore del servizio.

Per giungere a questi risultati sono stati analizzati i dati relativi all'intervallo di tempo compreso tra il 2008 e novembre del 2021, tali informazioni sarebbero state inoltre ricavate tramite Stack Exchange Data Dump, un dataset anonimizzato composto da tutti i contributi postati dagli utenti nel periodo considerato.

Stando a quanto riportato, il periodo di picco sarebbe stato registrato nel luglio del 2014, quando a fronte di 30 mila richieste mensili sarebbero state fornite 20 mila risposte, sempre su base mensile. Successivamente l'attività del sito avrebbe registrato un sostanziale declino che però può essere motivato dal fatto che, trovando già le risposte desiderate tramite una semplice ricerca, in molti casi gli utenti non hanno avuto più la necessità di formulare nuove domande.

Un altro momento di picco sarebbe sarebbe stato osservato nel periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica, si tratta però di un dato facilmente spiegabile in virtù delle limitazioni alla mobilità personale che hanno caratterizzato quei mesi.

Quasi 1/5 degli utenti è un lurker

Nel complesso parliamo di un campione composto da oltre 16 milioni di utenti di cui più del 66% classificabili come osservatori silenziosi, seguirebbero i lurker con più del 23%, gli utenti senza esperienza ma interessati agli argomenti proposti (quasi il 7%) e gli esperti (2.45%), dove con questo termine si intende qualsiasi utente di comprovata esperienza.

La grande presenza di lurker potrebbe essere motivata dal fatto che diversi utenti non sarebbero più interessati ad interagire con gli altri frequentatori della piattaforma, soprattutto per via di un atteggiamento altrui non esattamente amichevole, ma desiderano ancora consultare i contenuti che vengono condivisi dagli altri utenti.