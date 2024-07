Attacco hacker a Fujitsu: rubati dati di clienti e dipendenti

Fujitsu ha confermato di aver subito un attacco hacker a marzo di quest'anno, che ha compromesso informazioni personali di alcuni clienti e dati sensibili relativi alle attività di alcuni clienti business. L'azienda giapponese, specializzata in tecnologia, ha specificato che non si è trattato di un attacco ransomware, ma di un'operazione sofisticata mirata a eludere i sistemi di sicurezza e a estrarre dati in modo discreto.

Nel mese di marzo, Fujitsu aveva rilevato la presenza di malware su alcuni dei suoi sistemi, ipotizzando la possibilità di una compromissione di dati sensibili. In risposta, l'azienda aveva isolato i computer infetti e avviato un'indagine con il supporto di esperti esterni per determinarne l'estensione.

Oggi, Fujitsu ha rilasciato una dichiarazione confermando la conclusione dell'indagine sull'incidente. Il malware, partendo da un singolo punto di ingresso, è riuscito a diffondersi e infettare 49 computer. "Dopo che un malware è stato installato su uno dei nostri computer aziendali, abbiamo osservato la sua propagazione ad altri sistemi," ha spiegato l'azienda. Questo malware non era di tipo ransomware, ma utilizzava tecniche sofisticate per camuffarsi e renderne difficile la rilevazione, rappresentando un attacco altamente avanzato.

Cosa contenevano i file trafugati

Fujitsu ha confermato che i 49 computer infetti sono stati immediatamente isolati dopo la scoperta dell'attacco e che il malware è stato contenuto all'interno della rete aziendale giapponese. Tuttavia, a causa del comportamento del malware, sono stati eseguiti comandi di copia di alcuni file, portando alla possibile esfiltrazione di dati.

"I file copiati contenevano informazioni personali di alcuni individui e dati relativi alle attività di alcuni clienti business," ha dichiarato l'azienda. Nonostante ciò, Fujitsu non ha ricevuto alcuna segnalazione di utilizzo improprio dei dati compromessi.

A seguito dell'analisi del malware e dell'incidente, Fujitsu ha implementato nuove regole di monitoraggio della sicurezza per tutti i computer aziendali e ha aggiornato la soluzione di rilevamento malware per prevenire attacchi simili in futuro. Questi miglioramenti mirano a rafforzare la protezione contro minacce informatiche sempre più sofisticate, garantendo la sicurezza dei dati dei clienti e delle operazioni aziendali.