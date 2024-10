Qualcomm: Snapdragon 8 Elite, una nuova era per gli smartphone

Qualcomm ha svelato ufficialmente il suo nuovo processore di punta per smartphone, lo Snapdragon 8 Elite, segnando un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente. Con questo annuncio, l'azienda non solo introduce un potente miglioramento nelle prestazioni, ma adotta anche una nuova nomenclatura, passando dalla precedente linea Snapdragon 8 Gen X alla denominazione Snapdragon X Elite.

Costruito sulla base del processo produttivo a 3 nanometri di TSMC, lo Snapdragon 8 Elite promette di offrire notevoli miglioramenti sia in termini di potenza che di efficienza energetica. Un cambiamento fondamentale è rappresentato dall'introduzione, per la prima volta su smartphone, delle CPU ARM personalizzate sviluppate internamente da Qualcomm, chiamate Oryon.

Queste nuove unità centrali, con un'architettura avanzata e una cache da 24 MB, possono raggiungere una frequenza massima di 4,32 GHz, offrendo un significativo balzo in avanti nelle prestazioni complessive rispetto ai modelli precedenti. Anche le capacità grafiche hanno beneficiato di importanti ottimizzazioni.

Le migliorie in termini di prestazioni

La GPU del nuovo Snapdragon garantisce prestazioni grafiche sensibilmente superiori, con un incremento nella capacità di gestire il ray tracing, rendendo i dispositivi mobili ancora più adatti per esperienze visive avanzate e giochi ad alta intensità grafica.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, lo Snapdragon 8 Elite introduce un'unità di elaborazione neurale (NPU) potenziata, che offre performance nettamente superiori rispetto ai chip di generazione precedente, migliorando drasticamente la capacità di eseguire operazioni di IA direttamente sul dispositivo. L'efficienza energetica è un altro punto forte del nuovo chip. Qualcomm ha lavorato per ridurre il consumo complessivo, garantendo al contempo prestazioni di alto livello, il che si traduce in una maggiore autonomia per gli utenti senza sacrificare la potenza di calcolo.

In ambito fotografico, il nuovo SoC spinge ulteriormente le capacità delle fotocamere, consentendo una velocità di elaborazione delle immagini significativamente migliorata. Inoltre, introduce nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come l'AI Pet Suite e il Video Magic Eraser, che permettono di ottenere risultati fotografici e video più professionali direttamente dallo smartphone. Infine, con l'integrazione del modem Snapdragon X80 e il supporto per il Wi-Fi 7, lo Snapdragon 8 Elite si conferma il punto di riferimento per la prossima generazione di smartphone di fascia alta.