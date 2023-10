Qonto: il conto che semplifica la vita dei commercialisti

L'importanza della tecnologia nel mondo del lavoro, in particolare per i commercialisti, è fondamentale. Per sfruttare appieno i vantaggi del cambiamento, è necessario utilizzare strumenti che permettano una gestione ottimale del lavoro e una collaborazione efficace con i clienti.

Qonto offre ai commercialisti la possibilità di gestire la contabilità aziendale in modo semplice, consentendo loro di concentrarsi sulle attività che valorizzano la loro professionalità.

Qonto collabora con numerosi commercialisti in Italia, che sono coinvolti nel processo di evoluzione dell'azienda attraverso la comunicazione dei loro feedback per migliorare i servizi offerti e svilupparne di nuovi.

Qonto: la soluzione bancaria per i professionisti

L'offerta di Qonto è rivolta sia alle PMI che ai professionisti, ma anche ai loro commercialisti. Il conto online dedicato semplifica la gestione del business, inclusa la contabilità e gli adempimenti collegati.

I commercialisti hanno accesso dedicato al conto aziendale, con possibilità di consultare informazioni, scaricare la movimentazione e recuperare transazioni e giustificativi di spesa.

Grazie all'utilizzo di Qonto, i commercialisti sono in grado di offrire ai propri clienti una serie di vantaggi:

un conto business completamente online, con un processo di apertura che richiede solamente 10 minuti;

la possibilità di aprire un conto anche per le società con visura camerale inattiva;

una piattaforma completa, che include conto bancario, fatturazione elettronica e strumenti per la gestione delle note spese. Inoltre, il servizio clienti è attivo 7 giorni su 7;

uno strumento collaborativo che permette di accedere in modo autonomo a estratti conto, fatture e altri documenti di spesa.

Le funzionalità offerte da Qonto costituiscono un esempio evidente di come la digitalizzazione possa favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze verso servizi a valore aggiunto più elevato, conducendo ad una professione sempre meno orientata alla burocrazia e sempre più incentrata sulla consulenza.

