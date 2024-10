Python è ufficialmente il linguaggio più popolare su GitHub

Un nuovo report di Octoverse di GitHub mostra alcuni notevoli cambiamenti nelle tendenze degli sviluppatori nell'ultimo anno. Python ha superato JavaScript come linguaggio più utilizzato sulla piattaforma. La mossa riflette un boom nelle applicazioni di data science e machine learning che hanno accompagnato i progressi nel campo dell'intelligenza artificiale. Python è anche utilizzato in molte attività di analisi dei dati. Visto l'incredibile ritmo di miglioramento che l'intelligenza artificiale generativa ha recentemente dimostrato, sempre più sviluppatori hanno iniziato a lavorare con Python su progetti avanzati che coinvolgono reti neurali, apprendimento profondo e non solo. Un altro fattore del sorpasso di Python su JavaScript include probabilmente la recente comparsa di helper di codifica basati sull'intelligenza artificiale gratuiti, come GitHub Copilot.

Python: anche JavaScript continua a crescere costantemente

L'adozione di Python ha accompagnato lo sviluppo di tecnologie correlate. Jupyter Notebooks, ambienti di codifica interattivi adatti alla visualizzazione e all'esplorazione dei dati, hanno registrato un enorme aumento di popolarità su GitHub. Allo stesso tempo, linguaggi e framework orientati ai flussi di lavoro di apprendimento automatico, come R e TensorFlow, stanno riscontrando un utilizzo molto maggiore. Come riportato da GitHub: “C'è un continuo aumento di nuovi collaboratori ai progetti open source. 1,4 milioni di nuovi sviluppatori in tutto il mondo hanno aderito all'open source, la maggior parte dei quali contribuisce a progetti di intelligenza artificiale generativa e supportati commercialmente”. Nonostante abbia concesso la prima posizione complessiva, JavaScript mantiene la crescita. Il linguaggio ha registrato un aumento del 15% annuo nell’utilizzo di pacchetti di codice tramite il registro npm.

Gli sviluppatori dei mercati emergenti stanno guidando l'ampia espansione di GitHub. Gli Stati Uniti rimangono la nazione leader su GitHub per i contributi all'IA. Tuttavia, c'è una crescita significativa nei progressi in luoghi come India, Brasile, Nigeria e non solo, specialmente tra gli studenti. Uno dei fattori principali riguarda la sicurezza. L'anno scorso, gli utenti di GitHub hanno integrato la scansione segreta più di 39 milioni di volte per prevenire perdite di chiavi private e credenziali. Attualmente, l'automazione basata sull'intelligenza artificiale consente soluzioni più rapide quando emergono vulnerabilità. Ciò porterà ad un’ulteriore crescita nell’utilizzo di GitHub.