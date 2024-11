Proton VPN è ora disponibile in modo nativo su Windows su ARM

Un altro servizio popolare si è aggiunto all'elenco delle app Windows native ARM. Proton ha annunciato che il suo servizio VPN, Proton VPN, è uscito dalla fase beta per i PC Copilot+. Gli utenti con dispositivi compatibile, come Surface Pro 11 o Surface Laptop 7, possono già scaricare una versione nativa di Proton VPN per il proprio computer. I dispositivi Windows su ARM di nuova generazione di Microsoft sono stati lanciati all'inizio di quest'anno con un'accoglienza molto positiva nonostante i continui intoppi con la funzionalità, Recall. Di conseguenza, molti sviluppatori hanno deciso di aggiornare e ottimizzare i loro progetti per Windows su ARM. Software come Photoshop, Chrome, Firefox, DaVinci Resolve e altre applicazioni popolari vengono già eseguiti in modo nativo sui PC Copilot+. Adesso Proton VPN si unisce alla lista.

Proton VPN: le altre novità in arrivo nei prossimi mesi

Proton VPN per PC Copilot+ offre le stesse funzionalità della sua controparte x86, offrendo funzionalità di sicurezza e privacy di base. Inoltre, lavora in modo più efficiente e consuma meno energia, grazie al fatto di non dover eseguire l'app tramite emulatore. Come al solito, l'app funzionerà al meglio sull'hardware più recente. Tuttavia, anche i clienti con computer Windows su ARM più vecchi trarranno vantaggio dalle ottimizzazioni.

Oltre ad annunciare un'app nativa per Windows, Proton ha svelato la sua roadmap per questo inverno. Presto, Proton VPN riceverà funzionalità come il supporto IPv6 su più piattaforme (attualmente disponibile nelle estensioni del browser e su Linux). Arriverà inoltre il port forwarding su macOS e Linux (ad oggi una esclusiva di Windows). Sono poi attese la modalità ospite su iOS e iPad e aggiornamenti delle funzionalità per Windows, come l'ordinamento dei server in base al carico, la selezione del server in base alla città, la possibilità di nascondere i server gratuiti e altro ancora. Infine, Proton promette di rivelare presto altre funzionalità per la privacy. Proton VPN per Windows è scaricabile direttamente dal sito web ufficiale dell’azienda.