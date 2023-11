Protezione totale PC con Norton 360 Deluxe: prova GRATIS per 30 giorni

Norton 360 Deluxe offre sicurezza completa e, per un periodo limitato, puoi provarlo in modo completamente gratuito per un mese.

Questa è un'eccellente opportunità per esplorare tutte le funzionalità e i servizi che la piattaforma ha da offrire senza incorrere in alcun costo.

Con Norton 360 Deluxe puoi ricevere una protezione di alto livello contro le minacce online attuali e future. Questo software antivirus avanzato garantisce che le tue informazioni private e finanziarie rimangano al sicuro mentre navighi in Internet.

Con Norton 360 Deluxe puoi navigare in Internet senza timore di essere tracciato grazie VPN. La tua attività rimarrà anonima e sicura. Inoltre, Norton 360 Deluxe fornisce crittografia avanzata per proteggere i dati sensibili e le password da potenziali minacce.

Non preoccuparti più di dover ricordare le password. Adesso Norton 360 Deluxe include una funzionalità intuitiva che ti consente di creare, archiviare in modo sicuro e monitorare tutte le tue credenziali online con facilità e sicurezza.

Cosa altro ottieni con Norton 360 Deluxe?

Sono finiti i giorni in cui temevi la perdita di dati causata da malfunzionamento del disco rigido, furto di dispositivi o attacchi ransomware. Con Norton 360 Deluxe puoi usare il backup su cloud per salvaguardare in anticipo file e documenti importanti.

Gestendo l'attività online dei tuoi figli, puoi loro garantire un'atmosfera digitale sicura sia sui personal computer che sugli smartphone. Ciò consente di esplorare, imparare e divertirsi in sicurezza mentre utilizzano Internet.

Con la funzione SafeCam per PC riceverai una notifica nel caso in cui qualcuno tenti di accedere alla tua webcam senza il tuo permesso. Inoltre, avrai la possibilità di impedire tale ingresso non autorizzato e garantire la tua privacy.

Inoltre, Norton vigila attivamente sul Dark Web e ti invierà un avviso se rileva informazioni personali in aree non autorizzate.

Garantire la sicurezza della propria famiglia dovrebbe essere una priorità assoluta per tutti. Norton 360 Deluxe contribuisce a rendere questa protezione accessibile e a un prezzo ragionevole.

Inizia oggi la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri come puoi proteggere te stesso e i tuoi cari mentre utilizzi Internet.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.