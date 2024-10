Protezione online per tutta la famiglia con Norton 360 Advanced

L'importanza di fare affidamento su una protezione online per sé e la propria famiglia è ormai nota a tutti. Non tutti gli antivirus però sono uguali, e in un'era tecnologica dominata dall'intelligenza artificiale e dalle truffe informatiche sempre più sofisticate, è fondamentale assicurarsi una protezione di livello superiore.

A questo proposito segnaliamo l'offerta in corso per Norton 360 Advanced, la soluzione all-in-inclusive di Norton che protegge fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Grazie alla promo attuale, è possibile beneficiare di uno sconto del 66%, pagando per il primo anno 44,99 euro, l'equivalente di 3,75 euro al mese.

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Advanced

Forte di un'esperienza pluridecennale nel settore, il piano Advanced della soluzione Norton 360 offre una protezione avanzata dalle minacce informatiche, attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. In questo modo, il dispositivo viene protetto sia dai pericoli online già noti sia da quelli nuovi, al fine di salvaguardare le informazioni riservate.

Un'ulteriore funzionalità per la sicurezza online dei propri dati è il backup del PC nel cloud. Si tratta di un servizio che permette di salvare file e documenti importanti in uno spazio cloud crittografato e sicuro, come misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da un attacco ransomware, un furto o un guasto dell'unità di disco rigido.

Tra i fiori all'occhiello della soluzione promossa da Norton Antivirus si annovera inoltre Secure VPN; un servizio VPN premium che consente agli utenti di navigare in completo anonimato e con una sicurezza maggiore, senza che soggetti di terze parti possano tracciare le attività svolte online.

Norton 360 Advanced è in offerta in questi giorni a 44,99 euro per un anno, vale a dire 3,75 euro al mese, grazie al maxi sconto del 66% applicato dall'azienda. In aggiunta a ciò, segnaliamo anche la garanzia di rimborso della durata di 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.