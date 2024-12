Proteggiti con Norton: sconti fino al 71% per il Black Friday

Norton, leader riconosciuto nella sicurezza informatica, offre soluzioni avanzate per proteggere i tuoi dispositivi dalle crescenti minacce informatiche. Grazie alle sue funzionalità all'avanguardia, questo software si è guadagnato la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo. E ora, in occasione del Black Friday, hai un'opportunità unica: Norton propone sconti fino al 71% sui suoi piani di protezione. Questo significa che puoi ottenere un sistema di sicurezza completo e affidabile a un prezzo estremamente conveniente.

Funzionalità principali di Norton Antivirus

Offre una protezione completa, combinando tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza dei tuoi dispositivi e dati personali. Ecco le sue principali funzionalità:

Protezione in tempo reale : blocca minacce come virus, malware, spyware e ransomware prima che possano causare danni. Grazie al monitoraggio costante, puoi navigare online, lavorare o giocare in totale tranquillità;

Firewall intelligente : questa funzione monitora il traffico di rete e impedisce a utenti non autorizzati di accedere ai tuoi dispositivi. Ti protegge anche da tentativi di hacking e intrusioni indesiderate;

Password Manager : gestire numerose password può essere complesso e rischioso. Norton semplifica questa operazione permettendoti di archiviare e accedere alle tue credenziali in modo sicuro, migliorando sia la sicurezza che la comodità;

Backup nel cloud : per evitare perdite di dati, Norton offre uno spazio di archiviazione protetto nel cloud. Puoi salvare i tuoi file più importanti e recuperarli in caso di emergenza.

Secure VPN : navigare in modo anonimo e proteggere la tua privacy online è essenziale. Con la VPN integrata di Norton, puoi nascondere il tuo indirizzo IP e proteggerti su reti Wi-Fi pubbliche o non sicure;

Protezione dei minori : Norton offre strumenti per monitorare e controllare le attività online dei tuoi figli, garantendo loro un'esperienza sicura e priva di rischi;

Protezione multipiattaforma: che tu usi PC, Mac, smartphone o tablet, Norton ti consente di proteggere più dispositivi con un unico piano.

Il Black Friday è l'occasione ideale per investire nella tua sicurezza, approfittando di uno sconto del 71% sui piani antivirus. Ad esempio, il piano Advanced costa 39,99€ per il primo anno invece di 134,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.