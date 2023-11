Proteggi tutti i tuoi dispositivi con AVG Ultimate a soli 49 euro

Stai cercando un'opzione per assicurare la protezione dei tuoi dispositivi quando navighi in internet? Oggi parliamo di AVG, che offre grandi vantaggi per le tue esigenze di prestazioni, sicurezza online e privacy. Questo servizio è progettato sia per gli utenti privati che per le aziende.

Se stai cercando un modo per proteggere i tuoi dispositivi su cui navighi, AVG Ultimate potrebbe essere proprio ciò che fa per te.

Ciò che lo distingue da altri antivirus sul mercato è che può essere installato su un massimo di 10 dispositivi, tra cui PC, smartphone e altri.

Inoltre, AVG Ultimate offre ulteriori misure di sicurezza come protezione ransomware, blocco di siti web di bassa qualità o potenzialmente pericolosi e ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione dei dispositivi con AVG TuneUp.

AVG Ultimate, risparmio e qualità garantiti

Con AVG potrai acquistare una suite di software di sicurezza ad un prezzo conveniente. Ciò include AVG Secure VPN per proteggere la tua privacy su reti wireless, AVG TuneUp per migliorare le prestazioni del dispositivo e AVG AntiTrack per prevenire l’intrusione di aziende nella tua navigazione. Per di più, otterrai uno sconto del 60%, pagando solo 49 euro invece che 122,99 euro.

Una volta che AVG Ultimate è stato acquistato, se sei insoddisfatto del servizio non temere: la società ti offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Fidati: AVG mette a disposizione tutti gli strumenti che ti servono per preservare la tua privacy in rete, accelerare il funzionamento del tuo computer e difenderti da virus e tutti gli altri pericoli informatici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.