Proteggi la tua privacy: rimuovi i tuoi dati personali dal web

Come funziona Incogni

Incogni utilizza un sistema automatizzato per inviare richieste di rimozione dati a siti di ricerca persone e data broker. Dopo un’accurata scansione per identificare i siti che dispongono dei tuoi dati, Incogni invia rimozioni periodiche e monitora i data broker per garantire che le tue informazioni non vengano nuovamente pubblicate. Con questo sistema ricorrente, i tuoi dati restano riservati e lontani dalle mani di aziende indesiderate.

Incogni opera nel massimo rispetto della privacy e non richiede documenti come ID o dati fiscali per procedere con le rimozioni. Per tenerti sempre aggiornato, Incogni fornisce report dettagliati sui progressi della protezione della tua privacy.

Vantaggi principali di Incogni

Meno spam e truffe : con la riduzione dei tuoi dati esposti, caleranno anche chiamate e messaggi indesiderati.

: con la riduzione dei tuoi dati esposti, caleranno anche chiamate e messaggi indesiderati. Meno rischi di cyberattacchi : la tua esposizione online sarà minimizzata, riducendo la probabilità di attacchi mirati e phishing.

: la tua esposizione online sarà minimizzata, riducendo la probabilità di attacchi mirati e phishing. Riduzione dei rischi finanziari : le tue informazioni non saranno facilmente reperibili da assicurazioni, banche o potenziali datori di lavoro.

: le tue informazioni non saranno facilmente reperibili da assicurazioni, banche o potenziali datori di lavoro. Visibilità online ridotta: proteggi la tua identità evitando che i tuoi dati siano accessibili a chiunque.

Con oltre 20 milioni di rimozioni dati completate e la copertura di più di 175 data broker, Incogni offre un livello di protezione unico. Per conoscere l'offerta completa di Incogni clicca qui.