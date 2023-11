Proteggi la tua privacy online con CyberGhost VPN a soli 2€ al mese

CyberGhost, considerato uno dei servizi di VPN più affidabili e veloci, sta offrendo un'occasione imperdibile: abbonamento biennale a soli 2,11 euro al mese.

Grazie a questo servizio potrai navigare in modo anonimo su qualsiasi dispositivo, ottenendo così una protezione online a prova di qualsiasi minaccia.

Inoltre, riceverai una garanzia di rimborso entro 45 giorni dalla data di acquisto. Scopri tutto sull'offerta visitando la pagina web di CyberGhost tramite il link sottostante.

Risparmia l'82% sulla VPN CyberGhost

Come accennato prima, i primi due anni del piano saranno scontati del 82% rispetto al normale prezzo. In aggiunta, se ti abboni ora, avrai ben 3 mesi gratis. A conti fatti, in soli 27 mesi il prezzo finale corrisponderà a meno di 57 euro.

CyberGhost possiede un’ampia gamma di server VPN velocissimi e affidabili sparsi in oltre 100 Paesi diversi. Puoi proteggere fino a 7 dispositivi in totale e funziona su Mac, PC Windows, Android, iPhone, iPad, Linux, Smart TV Android, Fire TV e i browser più famosi come Google Chrome.

Tra gli altri vantaggi che avrai con CyberGhost c’è la funzione di monitoraggio ID Guard, che segnalerà possibili violazioni dei dati che sono relativi a password, email e altri dati sensibili, servizio offerto gratuitamente.

Inoltre, avrai la garanzia della politica no-log al 100%, il che significa che la tua attività online non sarà visibile a nessun altro che a te stesso. La promozione di CyberGhost è in scadenza tra due giorni, e puoi sottoscriverla cliccano sul link qui sotto.

