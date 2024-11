Proteggi la tua privacy con Incogni: cancella i tuoi dati dal web!

Incogni è il servizio perfetto per chiunque desideri proteggere la propria privacy online eliminando i propri dati personali dai vari siti e database pubblici. Al costo di soli 7,49$ al mese con l’abbonamento annuale, scontato del 50%, questo strumento si occupa di rimuovere informazioni sensibili come indirizzi email, numeri di telefono e altri dati personali che vengono spesso raccolti e venduti a società terze. Questi dati, infatti, sono alla base di molte problematiche comuni: chiamate indesiderate, messaggi spam e annunci pubblicitari invasivi sono solo alcune delle conseguenze della loro esposizione online. Con Incogni, puoi recuperare il controllo dei tuoi dati personali e limitare l'accesso a chi non dovrebbe possederli.

Come Incogni protegge la tua privacy online

Incogni offre un set completo di funzionalità che rendono semplice e sicura la gestione della propria privacy:

Rimozione automatizzata dei dati personali : Incogni contatta direttamente le aziende che raccolgono e condividono informazioni personali, richiedendo la rimozione dei dati dell'utente da tutti i database rilevanti. Questa operazione riduce il rischio che tali dati finiscano nelle mani sbagliate;

: Incogni contatta direttamente le aziende che raccolgono e condividono informazioni personali, richiedendo la rimozione dei dati dell'utente da tutti i database rilevanti. Questa operazione riduce il rischio che tali dati finiscano nelle mani sbagliate; Monitoraggio continuo : il servizio non si limita a una sola operazione di pulizia, ma monitora costantemente nuovi siti e broker di dati per assicurarsi che le informazioni dell’utente rimangano riservate e non vengano riaggiunte in futuro;

: il servizio non si limita a una sola operazione di pulizia, ma monitora costantemente nuovi siti e broker di dati per assicurarsi che le informazioni dell’utente rimangano riservate e non vengano riaggiunte in futuro; Interfaccia intuitiva e report dettagliati : con Incogni, ogni utente ha accesso a una dashboard intuitiva dove può visualizzare lo stato delle richieste di rimozione e ricevere aggiornamenti sui siti da cui sono stati eliminati i dati. Questo fornisce una panoramica chiara e trasparente sull’efficacia del servizio;

: con Incogni, ogni utente ha accesso a una dashboard intuitiva dove può visualizzare lo stato delle richieste di rimozione e ricevere aggiornamenti sui siti da cui sono stati eliminati i dati. Questo fornisce una panoramica chiara e trasparente sull’efficacia del servizio; Protezione contro spam e pubblicità indesiderata : Incogni aiuta a ridurre drasticamente chiamate di telemarketing, email pubblicitarie e messaggi non richiesti. In questo modo migliora la qualità della vita digitale dell’utente e proteggendone la serenità;

: Incogni aiuta a ridurre drasticamente chiamate di telemarketing, email pubblicitarie e messaggi non richiesti. In questo modo migliora la qualità della vita digitale dell’utente e proteggendone la serenità; Supporto alla conformità delle normative sulla privacy: Incogni opera in conformità con le normative internazionali, come il GDPR. Così da garantire che la gestione e la rimozione dei dati avvengano nel pieno rispetto della legge.

Per attivare questo prezioso alleato per la privacy online vai sul sito di Incogni.

