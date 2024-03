PROTEGGI la tua casa con il Sensore di Contatto SMART: solo 27€ per le Offerte di Primavera!

Quando si tratta della sicurezza della tua casa e della tua famiglia, non ci sono compromessi da fare. Ecco perché il Sensore di Contatto Eve Door & Window a soli 27,95€ è la soluzione perfetta per proteggere le tue porte e finestre in modo intelligente e affidabile.

Con lo sconto del 30%, questo dispositivo ti offre la tranquillità che meriti, monitorando costantemente l'accesso alla tua casa e inviandoti notifiche tempestive in caso di anomalie.

Rendi smart la sicurezza della tua abitazione

Il Sensore di Contatto Eve Door & Window è progettato per offrire un monitoraggio preciso e affidabile delle tue porte e finestre. Basta installare il sensore sul telaio della porta o della finestra e sull'anta corrispondente, e sarai subito pronto a ricevere notifiche sullo stato di apertura o chiusura direttamente sul tuo dispositivo Apple. Grazie alla sua connettività avanzata e alle funzionalità di notifica integrate, il Sensore di Contatto ti avvisa immediatamente in caso di apertura o chiusura delle porte e finestre quando non sei a casa.

Questo super dispositivo di sicurezza è compatibile con Apple HomeKit, consentendoti di integrarlo facilmente nel tuo ecosistema smart home esistente e controllarlo comodamente tramite l'app Casa di Apple o con comandi vocali tramite Siri. Si installa facilmente su qualsiasi porta o finestra, senza la necessità di strumenti speciali o cablaggio complicato.

Comincia a dormire sonni tranquilli con il sensore di contatto Eve Doot & Window, un vero home kit completo che ti aiuterà a dormire sonni tranquilli sapendo che la tua casa è al sicuro per soli 27,95€ grazie allo sconto del 30%.

