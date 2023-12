Proteggi la tua azienda con l'accesso sicuro alla rete remota di NordLayer

NordLayer, il rinomato servizio VPN aziendale sviluppato dai creatori di NordVPN, ha recentemente lanciato un'offerta imperdibile: fino al 22% di sconto sul piano annuale Premium, con prezzi irresistibili a partire da $8 al mese per utente.

Questa offerta limitata è un'opportunità da non perdere per le aziende che cercano un accesso sicuro alla rete remota a prezzi vantaggiosi.

Proteggi la tua privacy con NordLayer: il piano di 12 mesi in sconto

Riconosciuta come una delle migliori soluzioni VPN aziendali sul mercato, NordLayer garantisce un accesso sicuro alla rete remota, assicurando la protezione dei dati aziendali in qualsiasi momento e luogo.

Uno dei suoi principali vantaggi è la capacità di proteggere la rete di qualsiasi azienda, facilitando l'accesso sicuro alle risorse aziendali per i dipendenti che lavorano in remoto.

La gestione centralizzata è un altro punto di forza di NordLayer, permettendo un controllo agevole delle licenze e la configurazione di impostazioni cruciali come 2FA e SSO a livello aziendale.

Questa flessibilità consente alle aziende di adattare rapidamente le loro esigenze di sicurezza informatica. Inoltre, la possibilità di aumentare o diminuire le licenze in modo efficiente si combina con la gestione della fatturazione per garantire una facile gestione a team di qualsiasi dimensione.

Una caratteristica distintiva di NordLayer è la possibilità di configurare server dedicati, consentendo a ciascuna azienda di esercitare un controllo completo sugli accessi alla rete segmentata.

Questa funzione avanzata è inclusa nei piani Core e Premium, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione per le esigenze specifiche di ogni azienda.

Con i piani di 12 mesi di NordLayer attualmente in offerta con uno sconto eccezionale del 22%, l'accesso sicuro alla rete remota diventa ancora più conveniente, con prezzi competitivi a partire da $8 al mese per utente.

Approfitta di questa opportunità per rafforzare la sicurezza informatica della tua azienda. Per ulteriori dettagli e per accedere all'offerta, clicca sul link qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.