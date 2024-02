Proteggi il tuo iPhone o Android con Atlas VPN a meno di 2€ al mese

Quando navighi dal tuo smartphone, devi essere consapevole dell’importanza della sicurezza online, soprattutto quando usi una rete Wi-Fi pubblica.

Per questo motivo che dovresti utilizzare una VPN come Atlas VPN, una fortezza che protegge la tua privacy, da oggi disponibile a meno di 2 euro al mese.

Se vuoi conoscere tutti i dettagli del suo funzionamento e della sua importanza, continua a leggere.

Atlas VPN: una fortezza virtuale con doppia crittografia

La sicurezza avanzata di Atlas VPN è garantita dalla tecnologia a doppia crittografia e una rigorosa politica di no log. Cosa vuol dire? Che la tua attività online resterà privata e sicura mentre navighi con il tuo smartphone.

Non ci saranno neanche blocchi geografici a impedirti di connetterti a siti web oppure guardare contenuti in streaming vietati in Italia. Ciò grazie alla rete di server del servizio, che offrono anche la navigazione sicura e in anonimato.

Per quanto riguarda l'interfaccia grafica di Atlas VPN, è molto user-friendly, quindi “masticabile” anche da chi ha conoscenze informatiche limitate. Inoltre, l’applicazione è compatibile sia con dispositivi Android che iPhone, oltre a tablet e PC.

Parlando di costi, sono incredibilmente accessibili. Grazie allo sconto dell’86%, pagherai soltanto 1,54 euro al mese per 30 mesi, quasi quanto un caffè.

Quest'offerta non è soltanto conveniente, ma rappresenta un vero e proprio investimento a lungo termine nella tua sicurezza online, che protegge tutti i tuoi dispositivi con un solo abbonamento.

Nel caso in cui il servizio non mantiene quanto ti aspettavi, potrai richiedere il rimborso totale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Siamo certi che non accadrà mai.

Se hai, quindi, deciso di investire nella tua sicurezza online, di proteggere la tua privacy e di navigare senza limiti di banda o limitazioni, opta per Atlas VPN. Ma fallo subito, perché l’offerta con sconto dell’86% sta per scadere.

