Proteggi i tuoi figli online: Kaspersky Safe Kids in offerta

Oggi più che mai, garantire ai più piccoli un ambiente digitale sicuro è una priorità. Kaspersky Safe Kids è una delle migliori soluzioni di parental control disponibili, grazie a strumenti avanzati per tutelare i minori durante la loro esperienza digitale su qualsiasi tipo di dispositivo disponibile.

E c'è di più: per un periodo limitato, è possibile attivare il piano annuale a soli 21,99€ invece di 27,99€

Perché scegliere Kaspersky Safe Kids: tutte le funzionalità

Kaspersky Safe Kids permette ai genitori di gestire in modo semplice e intuitivo l’uso di Internet da parte dei figli. Grazie a una serie di funzionalità avanzate, è possibile bloccare contenuti inappropriati, impostare limiti di tempo sui dispositivi, monitorare le attività online e persino ricevere avvisi in tempo reale se il bambino prova ad accedere a siti rischiosi.

È presente persino la localizzazione GPS, per sapere sempre dove si trovano i più piccoli. Inoltre, l'interfaccia è progettata per essere chiara e accessibile, permettendo ai bambini di comprendere le regole imposte senza percepirle come una semplice restrizione, ma come un supporto alla loro sicurezza online.

Compatibile con smartphone, tablet e PC, il software si adatta alle esigenze di ogni famiglia: una risorsa preziosa per una navigazione sicura e responsabile.

il piano annuale di Kaspersky Safe Kids è disponibile a soli 21,99€, invece del prezzo standard di 27,99€.

Vai sul sito ufficiale di Kaspersky e attiva subito l’abbonamento: i tuoi figli potranno esplorare il web in totale sicurezza, mentre tu avrai la tranquillità di sapere che sono protetti da minacce digitali.

