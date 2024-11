Proteggi i tuoi dati personali: non lasciarli in mani sbagliate!

La raccolta di dati personali senza consenso è un problema sempre più diffuso e invasivo. Data broker e aziende terze possono acquisire informazioni sensibili da siti web, social network e altre piattaforme online, rivendendole a società di marketing, call center e altre realtà che spesso utilizzano questi dati per campagne aggressive. Questo porta a conseguenze indesiderate per la privacy: telefonate spam e tentativi di phishing sono solo alcuni degli effetti che molti utenti subiscono ogni giorno.

Incogni si presenta come una delle soluzioni più efficaci per arginare questa diffusione incontrollata di dati. Con un piano annuale vantaggioso al prezzo di 7,49$, Incogni agisce in modo automatico per richiedere la rimozione delle informazioni personali dai database dei data broker, rendendo il web un posto più sicuro per la propria privacy. Il servizio, con un costo mensile accessibile se sottoscritto annualmente, permette di proteggersi senza preoccuparsi di seguire personalmente ogni fase della procedura, risparmiando tempo e garantendo una gestione completa dei propri dati sensibili.

Con Incogni hai una protezione completa dei tuoi dati personali

Incogni non si limita a richiedere la rimozione iniziale dei dati: il servizio monitora costantemente che i dati personali dell’utente non vengano nuovamente raccolti o riutilizzati dai data broker nel tempo. Grazie a una gestione automatizzata, Incogni contatta i principali broker di dati per assicurarsi che le informazioni vengano eliminate dai loro sistemi, riducendo drasticamente il rischio di esposizione a comunicazioni non desiderate e a potenziali violazioni della privacy.

Gli utenti hanno accesso a report dettagliati, aggiornati regolarmente, che offrono una visione trasparente e continua dell’efficacia del servizio. Questo strumento fornisce informazioni sui broker contattati, sui risultati delle richieste di rimozione e sull’andamento generale del processo di protezione dei dati. Questo approccio consente di mantenere il pieno controllo e la visibilità sullo stato delle proprie informazioni personali, assicurando al tempo stesso una protezione duratura.

Inoltre, Incogni offre una copertura che si estende a centinaia di piattaforme e data broker. Ciò assicura che le informazioni vengano rimosse in modo capillare e completo.

Proteggiti ora: per attivare il tool vai sul sito di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.