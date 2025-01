Proteggi i tuoi dati online con una nuova identità digitale!

Se passi molto tempo online, è essenziale proteggere la tua identità digitale. Surfshark VPN ha introdotto una funzionalità innovativa chiamata Alternative ID, pensata per migliorare la tua privacy in rete. Questo servizio è incluso senza costi aggiuntivi in tutti i piani di abbonamento, attualmente disponibili con sconti fino all'81% e 3 mesi extra. Questa funzionalità consente di creare una nuova identità digitale completa di un’email dedicata per le tue attività online. In sostanza protegge i tuoi dati personali mantenendo segreti i tuoi dettagli reali. Ma come funziona? Vediamolo nel dettaglio.

Come funziona Alternative ID di Surfshark per la protezione dell'identità digitale

Il processo è intuitivo: inserisci le informazioni richieste per generare il tuo profilo, e Surfshark si occupa del resto. Puoi utilizzare fino a tre indirizzi email alternativi, personalizzandoli in base alle tue esigenze, e crearne di nuovi ogni volta che necessario.

La funzionalità si integra perfettamente nel pacchetto Surfshark Starter e negli altri piani disponibili. Quando ti registri su un sito web, Alternative ID interviene proteggendo la tua email principale. Se inizi a ricevere troppi messaggi indesiderati sull’indirizzo alternativo, puoi semplicemente eliminarlo e crearne uno nuovo, ripartendo senza problemi.

Questa innovazione aumenta il valore complessivo di Surfshark VPN, offrendo una protezione completa per la tua identità digitale. Se cerchi una soluzione affidabile per navigare in sicurezza, questa è un’opportunità da non perdere. Con Surfshark e Alternative ID, puoi tutelare la tua privacy online in modo semplice ed efficace.

Vai sul sito di Surfshark e attiva Alternative ID: questo strumento può essere utilizzato sottoscrivendo l'abbonamento Starter, al prezzo di 3,19€ al mese per il piano biennale. E c'è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.