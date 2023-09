PROMO Vodafone straordinaria: non perdere questa occasione

Per quale ragione optare per l'attivazione di una promozione Vodafone domestica? I motivi sono molteplici e facilmente comprensibili.

In primo luogo, dalle recenti analisi effettuate, l'operatore è risultato il migliore d’Italia sia in termini di qualità che di velocità.

In secondo luogo, grazie alla Fibra Vodafone, si potrà usufruire di una connessione estremamente potente, che consentirà di navigare senza interruzioni e limiti.

Grazie alla presente offerta, sarà possibile fruire dei propri film e delle serie preferite in 4k, nonché giocare in HD con una visione ultra.

La rete risulta altresì perfetta per le attività lavorative, garantendo una connessione stabile e affidabile durante le videocall, evitando così la dispersione di concentrazione dovuta a problemi di connessione.

PROMO Vodafone: quanto costa al mese la linea fissa?

Vodafone presenta la propria offerta per la linea fissa Internet Unlimited, la quale è attualmente disponibile ad un prezzo scontato di 24,90€ al mese, anziché 27,90€.

Optando per questa tariffa altamente conveniente, avrai accesso illimitato ad internet grazie alla tecnologia di punta disponibile sul mercato.

La tua connessione sarà ineguagliabile grazie al Modem Wi-Fi incluso, già ottimizzato per garantirti un segnale impeccabile. Inoltre, attivando la promozione online, potrai usufruire anche di chiamate illimitate.

È possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun costo aggiuntivo, qualora decidessi di cambiare idea.

Nel caso in cui opti per l'opzione di pagamento rateizzato, sarà necessario completare il pagamento delle rate residue della fattura iniziale di 39,90€ per l'attivazione.

Sul sito web, prima di procedere con l'acquisto della promozione, è presente un pulsante che ti consente di verificare gratuitamente la copertura della propria abitazione.

Tale opzione risulta estremamente comoda e, soprattutto, dimostra la totale trasparenza dell'operatore nei confronti della propria clientela.

Ti consigliamo vivamente di effettuare tale verifica, poiché potrebbe accadere che nella tua zona non sia disponibile la connessione in fibra ottica, impedendoti così l'accesso ai servizi elencati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.