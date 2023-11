Promo Revolut: iscriviti oggi e ricevi 3 mesi di Premium gratis

Revolut presenta una stimolante iniziativa per i neofiti: al momento dell'iscrizione, è possibile ottenere 3 mesi di servizio Premium senza alcun costo.

Questa promozione, che necessita solamente dell'inserimento del numero di telefono e della registrazione successiva su Revolut, si configura come un'opportunità unica per facilitare il controllo delle finanze quotidiane e agevolare la gestione finanziaria durante i viaggi.

Accedi alla promozione Revolut e risparmia con facilità

Per accedere agli incredibili vantaggi di questa offerta, è essenziale completare tre semplici passaggi. Inizia con l’inserire il tuo numero di telefono per ricevere un link esclusivo che ti consentirà di scaricare l'app Revolut.

Successivamente, procedi con la registrazione su Revolut. Una volta scaricata l'app, completa il processo di registrazione in pochi passaggi per aprire un nuovo conto.

Infine, per godere dei vantaggi del servizio Premium per ben 3 mesi, effettua l'upgrade necessario. È importante tenere a mente che, al termine del periodo di prova gratuito, i costi mensili dell'abbonamento saranno applicati automaticamente, come dettagliato nei Termini e Condizioni.

Revolut offre non solo un conto digitale, ma una soluzione completa per semplificare le attività finanziarie quotidiane e durante i viaggi.

La piattaforma offre numerosi vantaggi esclusivi ai suoi utenti, tra cui la gestione intelligente delle spese. Con Revolut, è possibile semplificare le transazioni finanziarie quotidiane attraverso un'unica interfaccia.

La sicurezza è una priorità assoluta, con sistemi end-to-end che monitorano sempre le transazioni sospette, proteggendo anche i dettagli della carta.

Inoltre, Revolut assicura viaggi senza preoccupazioni, offrendo assicurazioni e agevolazioni esclusive nelle lounge aeroportuali e tassi di cambio convenienti. Iscriviti SUBITO a Revolut per non perdere tutti i vantaggi sopra descritti.

