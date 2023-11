Promo Conto Corrente Arancio: Buono Amazon da 100€ se apri il conto

Conto Corrente Arancio presenta una nuova promo allettante: i nuovi clienti hanno la possibilità di vincere un Buono Amazon.it che vale 100 euro. Per aggiudicarsi questo regalo, devi aprire il conto entro il 13 novembre 2023 e, entro tale data, inoltrare richiesta della Carta di debito MasterCard.

Successivamente, devi effettuare acquisti per un importo di almeno 500 euro entro il 31 gennaio 2024. Aprire il conto è semplice e comodo: basta la firma digitale del contratto, caricando anche online il tuo documento d'identità e codice fiscale.

Inoltre, puoi scegliere la videochiamata, il bonifico da un altro conto o l’utilizzo di SPID per identificarti. Per ulteriori dettagli, ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto.

Buono Amazon in omaggio con Conto Corrente Arancio…e non solo

Al di là dell’offerta Buono Amazon.it del valore di 100 euro riservata ai nuovi clienti, Conto Corrente Arancio si distingue come un conto online privo di canone a tempo indeterminato. Ecco perché ha ricevuto l'apprezzamento positivo da parte dei risparmiatori.

Anche optando per la formula "Modulo Zero Vincoli", che ha più servizi, il canone annuale è gratuito per il primo anno.

Successivamente, costerà soltanto 2 euro al mese, ma questo importo può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o pensione, oppure se depositi almeno 1.000 euro. Questa formula comprende una Carta di debito MasterCard gratuita.

In aggiunta, il conto offre la possibilità di ottenere una carta di credito MasterCard Gold con compatibilità di Google Pay e Apple Pay.

Questa carta ha un limite di credito di 1.500 euro al mese, mentre il canone è di 24 euro all’anno, ma azzerabile se spendi almeno 500 euro al mese oppure con il piano Pagoflex e acquisti di almeno 200 euro. Per una panoramica completa di questa offerta, clicca sul link sottostante.

