Project G-Assist: l’AI di Nvidia risponderà alle domande dei gamer

Nell'ambito degli annunci del Computex 2024, Nvidia ha rivelato un nuovo servizio di intelligenza artificiale che sta creando per i giochi per PC. Si chiama Project G-Assist ed è stato creato per aiutare i giocatori a ottenere risposte alle domande che potrebbero avere durante il gioco. Tutto ciò senza dover abbandonare la sessione. In un post sul blog, Nvidia ha dichiarato: “Project G-Assist riceve input vocali o di testo dal giocatore, insieme a un'istantanea di ciò che c'è nella finestra di gioco. L'istantanea viene inserita nei modelli di visione dell'intelligenza artificiale che forniscono consapevolezza del contesto e comprensione specifica dell'app per il Large Language Model (LLM), che è collegato a un database di conoscenza del gioco come un wiki. Il risultato del LLM è una risposta approfondita e personalizzata, sia testuale che vocale dell'intelligenza artificiale, basata su ciò che accade nel gioco”.

Project G-Assist: l’AI può anche aiutare a migliorare le prestazioni di un gioco

Per provare il suo Project G-Assist, Nvidia ha utilizzato il gioco ARK: Survival Ascended. Ai giocatori bastava premere un tasto sulla tastiera o usare un comando vocale per chiedere a Project G-Assist di porre domande e ricevere risposte su argomenti come ad esempio “fabbricare un'arma”, “sconfiggere un particolare nemico”, e altro ancora. Project G-Assist potrebbe essere utilizzato anche dai giocatori per ottenere le migliori prestazioni possibili da un gioco con il proprio hardware. Come dichiarato da Nvidia: “l'assistente AI può monitorare e rappresentare graficamente frame rate, consumo energetico, latenza del PC e altre statistiche hardware, suggerendo modi per migliorarli quando richiesto. Può trovare in modo intelligente modi per aumentare le prestazioni per watt, come sottotensione dinamica della GPU rispettando un obiettivo di frame rate”.

Questo in-game helper IA potrebbe essere disponibile su PC connesso a un server cloud. Potrebbero anche essere integrato sullo stesso PC, ma con GPU GeForce di Nvidia. La società non ha ancora annunciato quando Project G-Assist sarà disponibile per i giocatori. Tuttavia, questo assistente potrebbe essere rilasciato entro i prossimi mesi.