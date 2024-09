Product Management Day 2024: la lineup è online

Mercoledì 13 novembre 2024 si terrà il Product Management Day 2024, conferenza italiana sul Product Management organizzata da GRUSP e 20tab che avrà luogo presso l'Hotel Savoia Regency di Bologna.

Cos'è il Product Management Day

Il Product Management Day 2024 avrà come protagonista il prodotto e il suo processo di sviluppo e crescita. Nel corso dell'appuntamento si parlerà di validazione, discovery, design e ideation, per poi analizzare le fasi fondamentali legate all'operatività, al delivery e alla crescita. Tutto ciò sarà possibile attraverso le parole, gli esempi e l'esperienza degli speaker che animeranno la conferenza con i loro talk e il confronto con e tra i partecipanti.

La lineup dell'evento

La lineup del Product Management Day 2024 è disponibile online sul sito Web ufficiale della conferenza. Ecco i nomi degli speaker e gli argomenti dei loro talk:

Maja Voje: "Go-to-market strategy" - TOPIC: Continuous Discovery & Continuous Delivery.

Lara d'Argento e Titina Pignatelli: "How product design promotes gender equality and increases revenue" - TOPIC: From Project to Product.

Federico De Pillis e Pietro Acunzo: "Continuous Discovery: anche in organizzazioni centenarie si possono seminare nuove abitudini" - TOPIC: Continuous Discovery & Continuous Delivery.

Emanuele Mantovani e Andrea Sironi: "Accessibilità by design. Progettare, sviluppare e validare prodotti accessibili collaborando in team" - TOPIC: Value Driven Development.

Martina Santoro e Lorenzo Panizza: "Product Manager è chi Product Management fa!" - TOPIC: Hiring process.

Christian Miranti: "From Gut Feeling to User's Voice Driven" - TOPIC: From Project to Product.

Veronica Di Marco: "Bella la continuous discovery, da dove inizio?" - TOPIC: From Project to Product.

Francesco Fullone: "Decarbonizza il tuo prodotto digitale" - TOPIC: Sustainable IT.

Despina Kitsou: "Mastering Data-Driven Product Storytelling: Persuading Stakeholders with Impact" - TOPIC: Value Driven Development.

Ruggero Visintin: "Make it Small! Un metodo scientifico all'approccio iterativo" - TOPIC: Value Driven Development.

Sara Religi: "Affinare la product idea: Il ruolo chiave della Peer Review per i Product Managers" - TOPIC: From Project to Product.

Elisabetta Olgiati: "Discovery AI" - TOPIC: Continuous Discovery & Continuous Delivery.

Rosario Marrazzo: "Don't ship fast, move fast" - TOPIC: Continuous Discovery & Continuous Delivery.

Paola Bisogno: "Il potere del co-design nella Product Discovery" - TOPIC: Product Discovery collaborativa e scalabile.

È possibile partecipare sia in presenza che online.

Il Workshop Day

Il giorno prima del Product Management Day 2024, sempre nella stessa location, si svolgerà un Workshop Day organizzato in collaborazione con Avanscoperta. Sarà un'occasione per approfondire le competenze necessarie in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Dallo sviluppo dell'idea fino al posizionamento.

Ciascun workshop durerà 3 ore e permetterà di approfondire strategie innovative e best practice insieme ad esperti del settore. Acquisendo strumenti utili al successo dei propri progetti.

Biglietti Product Management Day: codice sconto per i lettori di HTML.it

I biglietti per il Product Management Day 2024 sono acquistabili online. Per i lettori di HTML.it è disponibile il codice "media_HTMLIT" che dà diritto ad uno sconto del 10%.