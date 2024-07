Problemi con Spotify su Pixel: un bug blocca i telefoni Android

Un bug anomalo sta creando notevoli disagi agli utenti dei telefoni Google Pixel. Ascoltare musica su Spotify sembra essere la causa di improvvisi crash del sistema, bloccando i dispositivi e lasciando gli utenti frustrati. Le segnalazioni provengono principalmente da Reddit, dove un numero crescente di utenti ha riscontrato il problema.

Il bug si manifesta avviando la riproduzione di un brano su Spotify, dopo di che il telefono entra in un loop di crash del sistema. Nonostante il dispositivo non si spenga completamente, il sistema si blocca con un messaggio che indica "interfaccia di sistema non risponde". In alcuni casi, il telefono ritorna alla schermata di blocco. La situazione può essere temporaneamente risolta riavviando manualmente il dispositivo, tenendo premuto a lungo il tasto di accensione.

I dispositivi colpiti includono le serie Pixel 6, 7 e 8, ma non è ancora chiaro quali versioni software siano coinvolte. Test effettuati su un Pixel 8 Pro con l'ultimo aggiornamento di Android 14 e Spotify v8.9 non hanno evidenziato il problema, suggerendo che potrebbe non riguardare tutte le configurazioni.

Un aggiornamento potrebbe essere la causa del problema

Alcuni utenti hanno scoperto che cancellare i dati e la cache dell'app Spotify risolve temporaneamente il problema, suggerendo che l'app stessa potrebbe essere la causa. Spotify ha dichiarato in un post sul proprio forum di essere a conoscenza delle segnalazioni e di essere alla ricerca di una soluzione.

Android Authority ha riportato che Spotify ha iniziato a distribuire un aggiornamento dell'app il 2 luglio, che potrebbe essere il colpevole. Tuttavia, le segnalazioni degli utenti sono iniziate già l'1 luglio, complicando la determinazione della causa esatta.

Alcuni utenti ricordano di aver avuto problemi simili in passato, anche se non così diffusi. Nel frattempo, si consiglia di disinstallare Spotify e installare una versione precedente o una beta per vedere se il problema persiste. Un'altra soluzione temporanea che alcuni utenti hanno trovato utile è disattivare le notifiche di Spotify, riducendo parzialmente l'inconveniente. Una soluzione definitiva dovrebbe arrivare a breve.