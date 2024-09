Problemi con Google Maps su Android: utenti lamentano crash

Da alcune ore, numerosi utenti Android stanno riscontrando difficoltà con l'app Google Maps, che sembra andare incontro a crash improvvisi. Molti riportano che, nonostante l'app si avvii correttamente, si chiude autonomamente pochi secondi dopo l'apertura, rendendo impossibile l'utilizzo per navigazione o ricerca di luoghi. Questo problema sta creando disagi diffusi tra coloro che dipendono dall'app per i loro spostamenti quotidiani.

Il malfunzionamento sembra coinvolgere diverse versioni dell'app, sia quella stabile che quella in fase beta, su una varietà di dispositivi Android, compresi modelli popolari come i Pixel di Google e i Galaxy di Samsung. Particolarmente colpiti sono coloro che hanno aggiornato i loro smartphone alla beta di Android 15, ma anche gli utenti con versioni precedenti del sistema operativo stanno riscontrando gli stessi inconvenienti.

Diverse le soluzioni tentate per arginare il problema: nessuna comunicazione da parte di Google

Alcuni utenti hanno tentato diverse soluzioni per arginare il problema. Tra queste, la disinstallazione degli aggiornamenti più recenti di Google Maps. Tuttavia, questa strategia non sembra essere efficace per tutti. Alcuni hanno invece trovato un temporaneo rimedio installando una versione precedente dell'app, riuscendo così a ripristinare almeno in parte la funzionalità del servizio.

Al momento, Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali per chiarire l'origine del problema o fornire una tempistica per una soluzione definitiva. Tuttavia, dato l'impatto su un numero consistente di utenti, è probabile che l'azienda stia già lavorando attivamente per risolvere il problema il più presto possibile.

Nel frattempo, chi continua a riscontrare problemi può provare a utilizzare alcune soluzioni temporanee. Tra queste, oltre alla disinstallazione degli aggiornamenti, si può tentare di installare una versione più datata dell'app, che in alcuni casi sembra aver migliorato la situazione. Gli utenti possono inoltre monitorare gli aggiornamenti di Google Maps e le notizie ufficiali, nella speranza che un fix venga presto distribuito per risolvere definitivamente questi crash.