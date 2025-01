Privacy e sicurezza online al top a meno di 4€ al mese con Norton

Il nuovo report annuale di Netskope, azienda leader nel campo della cybersecurity, conferma che gli attacchi di phishing rispetto al 2023 sono quasi triplicati. Oltre al numero, è cresciuto in maniera esponenziale anche il loro livello di sofisticazione, tanto da rappresentare una seria minaccia anche per le persone più navigate.

Per non cadere dunque nella trappola dei cybercriminali, la soluzione migliore è affidarsi a una piattaforma in grado di offrire strumenti avanzati per la propria privacy e sicurezza online. Tra le scelte più innovative si può citare Norton 360, la nuova suite che l'azienda Norton ha progettato per venire incontro alle esigenze di protezione di utenti singoli e famiglie.

A questo proposito, segnaliamo che il piano più completo Advanced è disponibile al prezzo scontato di 3,75 euro al mese, per effetto del 66% di sconto applicato sull'abbonamento annuale. Norton 360 Advanced offre una protezione per 10 PC, Mac, smartphone o tablet.

Le funzionalità di Norton 360 Advanced

Innanzitutto, il piano Advanced di Norton 360 assicura una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sia quelle esistenti che quelle nuove. Insieme poi all'antivirus pluripremiato di Norton, vi è la funzionalità Secure VPN, che consente di navigare in anonimato e senza essere tracciati.

Un'ulteriore opzione di sicurezza inclusa è il backup di file e documenti importanti del PC in uno spazio cloud crittografato. Si tratta di una misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da un attacco ransomware, un furto di dispositivi ed errori dell'unità del disco rigido.

Tra le funzionalità esclusive del piano Advanced si annovera anche Social Media Monitoring, opzione che aiuta a mantenere al sicuro i propri account social con un monitoraggio costante di eventuali attività pericolose e contenuti inappropriati. Meritano poi una menzione particolare le opzioni Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio, con Norton che si impegna a fornire per ciascun caso un team di specialisti al fine di risolvere qualsiasi problematica nel minor tempo possibile.

Norton 360 Advanced è in offerta al prezzo scontato di 3,75 euro al mese per un anno. Oltre a ciò, si ha a disposizione una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.