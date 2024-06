Amazon Bedrock rilascia Claude 3.5 Sonnet ai propri clienti

Amazon ha annunciato che il nuovo modello LLM (Large Language Model) di Anthropic, Claude 3.5 Sonnet, è ora disponibile su Amazon Bedrock. Quest’ultimo è il servizio proprietario che consente agli sviluppatori di distribuire rapidamente applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Secondo quanto rivelato da Anthropic, il suo nuovo Sonnet supera anche il modello Opus di Claude 3 (di fascia alta). I dati di benchmarking mostrano che Claude 3.5 Sonnet ha ottenuto punteggi migliori su vari benchmark rispetto a Claude 3 Opus, GPT-4o, Gemini 1.5 Pro e una prima versione di Llama-400B. Le uniche aree in cui ha ottenuto punteggi peggiori sono state la risoluzione di problemi di matematica e una versione specifica del benchmark delle conoscenze di livello universitario, MMLU.

Amazon Bedrock: le varie applicazioni di Claude 3 per le aziende

Amazon ha affermato che DoorDash, WPP e Swindon Borough Council nel Regno Unito utilizzano già i modelli Anthropic su Amazon Bedrock per i propri servizi. Secondo quanto riportato DoorDash ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per creare un contact center per l'assistenza clienti. WPP, la più grande società pubblicitaria del mondo, lo sta utilizzando nel suo sistema operativo di marketing intelligente, ovvero WPP Open. Infine, Swindon Borough Council sta utilizzando Claude 3 per convertire documenti complessi in un formato più accessibile per le persone con difficoltà di apprendimento. Con Claude 3.5 Sonnet, gli sviluppatori dovrebbero vedere un miglioramento nel contenuto scritto che comprende sfumature e umorismo. Inoltre, suona più naturale e ha un tono umano che sembra più autentico e riconoscibile. Claude può anche elaborare immagini per interpretare diagrammi e grafici, ha capacità di codifica migliorate, comprende meglio il contesto e può aiutare con la scienza e l'analisi dei dati.

Nonostante Claude 3.5 Sonnet abbia un punteggio migliore di Opus in molti benchmark, la sua gestione costa un quinto del prezzo. Anthropic ha senza dubbio le varianti Haiku e Opus di Claude 3.5 pronte a essere rilasciate presto e il modello Opus probabilmente riprenderà la corona in termini di abilità.