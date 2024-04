PREZZO MAI VISTO per Xiaomi Pad 6 con il super CODICE SCONTO segreto!

Reggiti forte, non potrai crederci: il Tablet Xiaomi Pad 6, straordinario e super tecnologico, oggi su eBay puoi averlo al prezzo shock di soli 279,65€ riscattando il codice promo XIAOMIDAYS24. Ebbene sì: il prezzo che vedi aprendo la pagina del prodotto non è quello finale! E' ancora più scontato per via degli sconti Xiaomi Days. Approfittane subito per avere questo tablet top di gamma al prezzo minimo storico.

Scegli fra i meravigliosi colori Gravity Grey, Gold oppure Mist Blue e aggiungi al tuo carrello eBay Xiaomi Pad 6 Tablet. Non perdere tempo però: gli Xiaomi Days non dureranno all'infinito! Con un display LCD mozzafiato, una batteria a lunga durata e prestazioni eccezionali grazie al processore Snapdragon 870, questo tablet è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze.

Massima produttività con prestazioni straordinarie

Xiaomi Pad 6 Tablet è dotato del potente processore Snapdragon 870, che offre prestazioni rapide e fluide per qualsiasi attività tu voglia svolgere. Inoltre, con una memoria interna da 256GB, avrai spazio più che sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto e video senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Goditi un'esperienza visiva straordinaria grazie al display LCD da 11 pollici del Xiaomi Pad 6 Tablet. Con una risoluzione nitida e colori vibranti, ogni immagine e video prendono vita sullo schermo, offrendoti un'esperienza visiva davvero immersiva.

Per quanto riguarda la batteria, se hai bisogno di ricaricare rapidamente il tuo tablet, la tecnologia di ricarica rapida da 33W ti permetterà di tornare all'azione in un batter d'occhio.

Non perdere l'opportunità di aggiudicarti il tuo Xiaomi Pad 6 Tablet inserendo il codice XIAOMIDAYS24 e porta la tua esperienza tecnologica a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.