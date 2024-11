Prestazioni top in multiplayer con questo Mouse Logitech (-57%)

Logitech è un'azienda con una lunga storia e tradizione nella produzione di dispositivi da gaming e accessori per il PC e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 57% sul suo mouse G402 che viene venduto a soli 29,99€.

Black Friday Logitech: 57% di sconto su Amazon sul mouse da gaming G402!

Il Logitech G402 Hyperion Fury è il mouse gaming ideale per chi cerca precisione, velocità e personalizzazione, perfetto per competere ai massimi livelli. Progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, combina tecnologia avanzata e un design confortevole.

Grazie al sistema di tracciamento ad alta velocità Fusion Engine, il Logitech G402 offre prestazioni eccezionali con una velocità di tracciamento fino a 500 IPS, garantendo movimenti rapidi e fluidi in ogni situazione di gioco. La tecnologia DPI regolabile ti consente di scegliere tra quattro impostazioni DPI, passando istantaneamente da un targeting di precisione pixel perfetto a manovre fulminee fino a 4.000 DPI.

Con otto pulsanti programmabili, il mouse si adatta perfettamente al tuo stile di gioco. Puoi personalizzare i comandi per ogni pulsante e salvare le impostazioni direttamente nel mouse, assicurando una configurazione ottimale per ogni sfida.

La frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo garantisce una risposta ultra rapida, trasmettendo le tue azioni al gioco con una precisione assoluta. Che tu stia giocando a ritmi serrati o compiendo movimenti complessi, il Logitech G402 non delude mai. Il design del mouse unisce materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito, offrendo un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco.

