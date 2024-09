PowerToys si aggiorna di nuovo: ecco la versione 0.84.1

PowerToys, la suite di strumenti avanzati per utenti Windows 10 e 11, ha ricevuto un nuovo aggiornamento con la versione 0.84.1. Dopo l'importante release della settimana precedente con la versione 0.84, Microsoft ha introdotto questo aggiornamento minore per risolvere alcuni problemi e apportare migliorie specifiche, in particolare riguardanti la funzionalità Workspaces.

Uno dei principali interventi correttivi riguarda la mancata rilevazione di applicazioni popolari come Discord e Steam all'interno di Workspaces, una funzionalità progettata per organizzare spazi di lavoro virtuali. Con la versione 0.84.1, questo bug è stato risolto, garantendo un funzionamento più stabile e preciso dello strumento.

In aggiunta a questo, sono stati introdotti miglioramenti nell'interfaccia utente di Workspaces, per rendere più visibili e definiti i contorni dei pulsanti nell'editor. Questi interventi hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso, rendendo più intuitiva la gestione dei workspace. Un altro problema corretto riguarda un link non funzionante presente nella pagina di onboarding (OOBE) di Workspaces, che ora è stato ripristinato e funziona correttamente.

Changelog versione 0.84.1

Ecco il registro delle modifiche completo per la versione 0.84.1:

#34558 : risolto il problema che impediva a Workspaces di rilevare applicazioni popolari come Discord e Steam.

: risolto il problema che impediva a Workspaces di rilevare applicazioni popolari come Discord e Steam. #34556 : migliorata l'interfaccia utente per evidenziare meglio i contorni dei pulsanti nell'editor di Workspaces.

: migliorata l'interfaccia utente per evidenziare meglio i contorni dei pulsanti nell'editor di Workspaces. #34588: sistemato un link non funzionante nella pagina OOBE di Workspaces.

Per chi desidera installare questa nuova versione, è possibile scaricare PowerToys 0.84.1 direttamente da GitHub. In alternativa, l'applicazione è disponibile anche tramite il Microsoft Store. Gli utenti che hanno già installato PowerToys possono semplicemente andare nelle impostazioni dell'app, selezionare la scheda "Generale" e cliccare su "Verifica aggiornamenti" per ottenere la versione più recente.

Ricordiamo che PowerToys è compatibile con Windows 10 e Windows 11, mentre le versioni precedenti del sistema operativo non sono supportate. Questo aggiornamento mira a ottimizzare ulteriormente l’esperienza degli utenti, correggendo piccoli errori e migliorando l’usabilità di uno degli strumenti più apprezzati della suite, confermando l’impegno di Microsoft nel perfezionamento continuo del software.