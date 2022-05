Power Pages: siti Web low-code secondo Microsoft

Era dai tempi del non fortunatissimo FrontPage che la Casa di Redmond non proponeva una nuova applicazione visuale per la creazione di siti Web. La Build 2022, ultima edizione della conferenza che Microsoft dedica annualmente agli sviluppatori, è stata però l'occasione per il lancio di Power Pages.

Funzionalità e Dataverse

Si tratta di un'applicazione dedicata allo sviluppo low-code di pagine Internet aziendali, alcune delle sue funzionalità erano già presenti in Power Apps, altra soluzione della Microsoft appartenente alla Power Platform, ma Power Pages presenta diverse novità dedicate al miglioramento della user experience e feature addizionali.

La piattaforma si integra Visual Studio Code, GitHub, l'interfaccia da linea di comando della Power Platform e Azure DevOps, include inoltre sia funzionalità per la creazione rapida di layout che per la realizzazione di siti Web data driven.

Sono disponibili dei modelli pronti all'uso per la progettazione delle pagine, a queste ultime è possibile aggiungere qualsiasi tipo di contenuto, dai testi alle immagini, dai video ai form fino ad elenchi generati tramite l'utilizzo di dati aziendali archiviati in tabelle Dataverse.

Il Microsoft Dataverse è una data platform sicura e scalabile, Power Pages viene eseguito su Microsoft Azure e si connette ad essa per disporre di funzionalità addizionali per la protezione dei dati, compresa la cifratura e la protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

Per garantire la sicurezza delle informazioni gestite si ha inoltre la possibilità di controllare l'utilizzo dei dati decidendo quali visitatori possono accedere ad essi tramite un sistema per la gestione dei ruoli utente (RBAC, Role-Based Access Controls).

Caratteristiche della preview

Per il momento Power Pages è ancora in fase di preview per i test e può essere provato gratuitamente per un periodo di 30 giorni.

La versione attuale include Design Studio, uno strumento che permette di disegnare, stilizzare, configurare e pubblicare i siti Web realizzati, il tutto da una singola interfaccia,

Come anticipato si possono progettare siti Web da zero o utilizzare uno dei template offerti tramite il Templates Hub, un servizio che ospita anche dati demo da cui partire per i propri progetti.

Il Learn Hub mette invece a disposizione guide, tutorial e video in cui vengono illustrate tutte le procedure per creare le pagine Web, modellare i dati e renderli visibili, lavorare con i componenti di codice e configurare i siti Internet.