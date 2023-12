Polaroid Now Gen 2 in OFFERTISSIMA con il 25% di SCONTO!

Immortalare i momenti più belli, che sia di una vacanza, di una festa di compleanno, o magari proprio di questo periodo natalizio, è una cosa che a volte richiede la rapidità di un attimo e il calore di uno stile retrò (allo stesso tempo moderno). Proprio per questo le Polaroid sono ancora un oggetto del desiderio, con un fascino indescrivibile e che regala l'immediatezza e la genuinità di un momento.

Se non ne hai mai avuta una e non vedi l'ora di scattare foto istantanee, da oggi puoi approfittare dell'offerta su Amazon per aggiudicarti la Polaroid Now Gen 2 a soli 96,99€, con uno sconto sul totale del 25% e un risparmio per te di ben 33€!

Le migliori istantanee per i migliori momenti!

Questa fotocamera istantanea è molto leggera, con un peso di soli 440 grammi e una dimensione di 15 x 11,2 x 9,4 cm. Ovviamente stampa foto a colori istantaneamente, e potrai godere degli attimi più belli sul momento!

La Polaroid Now Gen 2 in offerta viene proposta nella sua colorazione doppia azzurra e bianca, mantenendo però la sua forma inconfondibile che ha reso famoso il marchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.