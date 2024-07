Planner in Teams: Microsoft le nuove funzionalità per l'app

Ad aprile, Microsoft ha annunciato che la sua rinnovata app Planner per il suo servizio di collaborazione e meeting Teams era diventata disponibile al pubblico. Da allora, l'azienda è stata impegnata ad aggiungere altre funzionalità all'app Planner in Teams, tra cui un maggiore supporto per l'assistente AI generativo Copilot. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha annunciato una serie di nuove funzionalità aggiunte di recente all'app. In un post sul blog, l’azienda ha rivelato una funzionalità che dovrebbe semplificare la condivisione dei piani dall'app con altri. Come riportato da Microsoft: “Questa funzionalità ti consente di condividere rapidamente i tuoi piani con i tuoi compagni di squadra, assicurandoti che tutti possano accedervi con un solo clic. Per accedere a questa funzionalità, seleziona il menu di overflow di un piano dalla pagina I miei piani e seleziona ‘Copia collegamento al piano’”.

Planner in Teams: novità anche per gli utenti con dashboard Viva Connections

Microsoft ha anche affermato che alcuni utenti dell'app Planner in Teams volevano controllare un piano collegato a un'attività specifica quando esaminavano i dettagli dell'attività nella sezione “Le mie attività”. Il recente aggiornamento dell'app ora consente agli utenti di passare dalla visualizzazione di un'attività specifica alla visualizzazione dell'intero piano. Ciò si ottiene selezionando il nome del piano che ora è disponibile nella parte superiore della scheda di un'attività nella vista “Le mie attività”.

Un altro miglioramento per Planner in Teams è stato introdotto specificamente per le persone che utilizzano la dashboard Viva Connections. Microsoft afferma: “Con i nuovi aggiornamenti alla scheda ‘Attività assegnate’, che è alimentata da Planner, gli utenti vedranno un nuovo pulsante ‘Aggiungi attività’. Utilizzando questo pulsante, gli utenti possono creare rapidamente attività, che saranno disponibili nell'app Planner. Come prima, la scheda ‘Attività assegnate’ continuerà a mostrare a un utente quante attività sono assegnate a loro e consentirà all'utente di aprire la vista Assegnate a me per vedere tali attività in modo più dettagliato”. Infine, Microsoft ha aggiunto il nuovo formato della scheda "Attività assegnate" che aggiungerà un pulsante "Apri Planner" che avvierà l'app completa.