Copilot in Planner: introdotte nuove funzionalità per Teams

Ad aprile, Microsoft ha annunciato di aver iniziato a rilasciare una versione di anteprima del suo assistente AI generativo Copilot per l’app Planner di Teams. Questa settimana, la società ha rivelato che Copilot in Planner è ora disponibile per tutti gli utenti che hanno effettuato la registrazione per una licenza Project Plan 3 o Project Plan 5 in Teams. In un post sul blog, Microsoft ha anche annunciato che sin dal lancio iniziale ha ricevuto alcuni feedback dagli utenti dell'app Planner. Da allora ha aggiunto alcune nuove funzionalità all'anteprima di Copilot. Tra queste vi è la possibilità di tornare alle chat precedenti e una maggiore affidabilità nel rispondere alle domande su progressi, scadenze e compiti. Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti nell'aggiunta di attività secondarie e nel collegamento delle attività a bucket e obiettivi. Infine, Copilot fornisce nuovi suggerimenti per evidenziare le funzionalità di domande e risposte.

Copilot in Planner: presto nuovo piano a partire da prompt testuale

Microsoft ha anche annunciato che in un futuro molto prossimo aggiungerà un'altra funzionalità a Copilot in Planner. L’azienda permetterà finalmente agli utenti di creare un nuovo piano, con funzionalità come obiettivi, segmenti e una suddivisione del lavoro. Per fare ciò basterà semplicemente digitando un singolo messaggio di testo in Copilot. Gli utenti di Microsoft Teams che attualmente non dispongono di una licenza Project Plan e desiderano provare Copilot nell'app Planner possono chiedere di ottenere una prova gratuita di 30 giorni. Tutto quello che bisogna fare è avviare l'app Planner in Teams e cliccare sull'icona a forma di diamante sull'app.

Al momento, non è chiaro quando la funzionalità Copilot in Planner diventerà generalmente disponibile. Inoltre, L’azienda di Redmond non ha rivelato quale sarà il piano tariffario per questo strumento quando verrà lanciato in via ufficiale. È comunque probabile che Microsoft rilasci nuove informazioni già nelle prossime settimane.