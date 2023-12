PixelApp: la soluzione semplice per l'elaborazione delle immagini

La software house PixelApp offre una gamma di programmi intuitivi e semplici da utilizzare per soddisfare le esigenze comuni legate all'elaborazione delle immagini.

Con soluzioni progettate per la creazione di collage, l'aggiunta di watermark per la protezione della proprietà intellettuale e la conversione di formati, PixelApp si posiziona come un partner affidabile per gli appassionati di fotografia.

I programmi proposti da PixelApp guidano gli utenti attraverso procedure semplici, consentendo loro di ottenere risultati desiderati in breve tempo.

La suite include Magic Collage, un'applicazione che automaticamente crea composizioni uniche assemblando più immagini in forme personalizzate.

Watermark Express si distingue per l'aggiunta di filigrane e dati EXIF per proteggere il copyright, operando anche su intere cartelle di file in modalità batch.

Magic Landscape Filter apporta nitidezza e atmosfera a paesaggi e panorami, mentre Magic Skin Filter migliora i ritratti rendendo la pelle del soggetto più liscia ed eliminando imperfezioni.

Free Photo Converter si occupa della conversione di immagini, garantendo supporto ai formati più diffusi. La compatibilità è riservata a sistemi operativi Windows.

Decidendo di acquistare i software PixelApp, gli utenti possono scegliere tra diversi metodi di pagamento, inclusi PayPal e carte di credito, garantendo una transazione sicura.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di sistema, versioni disponibili e per visualizzare screenshot, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di PixelApp.

PixelApp si presenta quindi come la soluzione ideale per chi cerca un approccio semplice e intuitivo all'elaborazione delle immagini, offrendo strumenti efficaci per arricchire e proteggere il proprio patrimonio fotografico.

