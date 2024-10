Pixel 10: previste nuove funzionalità AI e per la fotocamera

Google ha lanciato la serie Pixel 9 quest'anno, a cui si è unito anche il secondo pieghevole dell'azienda, il Pixel 9 Pro Fold. I telefoni contengono svariate nuove opzioni AI per le immagini, come Add Me, Magic Editor, Auto Frame, Super Res Zoom, screenshot Pixel e altro ancora. Adesso, secondo alcune indiscrezioni, l’azienda di Mountain View dovrebbe introdurre nuove funzionalità AI e della fotocamera per i prossimi Pixel 10 e 11. Una fuga di notizie della divisione gChips di Google ha rivelato che il chip Tensor G5, che potrebbe debuttare con il Pixel 10 l'anno prossimo, otterrà le funzionalità "Video Generative ML". Come riportato nella descrizione della funzionalità: "post-capture Generative AI-based Intuitive Video Editing per l'app Foto". Ciò suggerisce che gli utenti Pixel saranno in grado di modificare i propri video più facilmente utilizzando l'intelligenza artificiale, possibilmente utilizzabile con l'app YouTube.

Pixel 10: le possibili funzionalità in arrivo

Il documento mostra anche altre funzionalità come "Speak to Tweak", che potrebbe permettere agli utenti di fare modifiche parlando direttamente al photo editor. Quest’ultimo modificherà poi le immagini di conseguenza. Poi c'è "Sketch to Image", che è autoesplicativo ed è già offerto dai telefoni Samsung Galaxy. Secondo i rumor, Google starebbe lavorando a una funzionalità chiamata "Magic Mirror". Tuttavia, come ad oggi non è chiaro come funzionerà. Si dice anche che il Tensor G5 avrà notevoli miglioramenti della fotocamera. In particolare, il chipset supporterà video HDR 4K a 60 fps, rispetto ai video HDR 4K a 30 fps dell'attuale chipset Tensor G4. Oltre al Pixel 10, anche il suo successore è menzionato nel documento. Il Pixel 11 dovrebbe infatti offrire capacità di zoom 100x, proprio come il Samsung Galaxy Ultra, che sarà alimentato dall’AI sia per le foto che per i video.

Infine, Pixel 11 dovrebbe introdurre anche un nuovo aggiornamento per "Cinematic Blur", con supporto per 4K a 30 fps. In futuro dovrebbe anche arrivare la funzione "Video relight", che potrebbe aiutare a cambiare le condizioni di illuminazione in un video. Infine, dice anche che Pixel 11 disponga di una modalità "Ultra Low Light Video". Tutte queste funzionalità sembrano promettenti e potrebbero cambiare le carte in tavola per i prossimi telefoni Pixel. Tuttavia, si tratta ancora di indiscrezioni. L’azienda di Mountain View non ha ancora confermato nessuna di tali novità.