Piani di sicurezza Kaspersky scontati fino al 60%: approfittane!

I piani di sicurezza Kaspersky, attualmente scontati fino al 60%, non soltanto ti consentono di mettere al sicuro i tuoi dispositivi online, ma anche te stesso. La sicurezza online, infatti, è fondamentale, e Kaspersky è qui per ricordarci che non vale la pena risparmiare sulla protezione. I malware, i ransomware e le app spia meritano di essere messe al bando!

Scegli tra i piani di sicurezza Kaspersky

Tra le varie soluzioni di Kaspersky, troviamo Kaspersky Premium Total Security: il prezzo è di 34,99 € all'anno, include antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online e perfino la VPN illimitata.

Se cerchi qualcosa di leggermente più economico, c'è Kaspersky Plus Internet Security, disponibile da 29,99 € all'anno. Anche qui troviamo antivirus, protezione dei pagamenti e VPN illimitata.

Per la protezione di base, ma comunque solida, c'è Kaspersky Standard Antivirus. A soli 19,99 € all'anno, ti offre protezione antivirus e sicurezza dei pagamenti online. Se pensi che stiamo esagerando, sappi che Kaspersky non è solo parole: ha vinto il prestigioso premio "Product of the Year" da AV-Comparatives, battendo 14 concorrenti.

Kaspersky non pensa solo a te, ma anche alla tua famiglia. Infatti, l'offerta comprende un anno gratis di Kaspersky Safe Kids, per proteggere i più piccoli dai pericoli del web. Basta preoccupazioni ogni volta che tuo figlio ti chiede il cellulare per giocare.

Gli strumenti di Kaspersky ti offrono il controllo completo sulla privacy delle password e dei contenuti, grazie alla VPN e al Password Manager. Con questi strumenti, avrai sempre il controllo a portata di mano, senza rinunciare alle prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco o shopping online. Scegli tra i piani di sicurezza Kaspersky e garantisci alla tua famiglia una protezione ottimale senza compromessi!

