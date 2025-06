Photoshop arriva su Android in versione beta con funzioni avanzate e periodo di prova gratuito

La potenza dell’editing mobile professionale arriva finalmente su Android. L’attesa è finita per milioni di utenti che, a partire da oggi, possono scaricare gratuitamente la versione beta di Adobe Photoshop direttamente dal Google Play Store. Questo lancio segna un importante passo avanti nel rendere gli strumenti di fotoritocco avanzati accessibili su dispositivi mobili, completando il percorso iniziato con il rilascio della versione per iPhone a febbraio.

La versione beta per Android offre un periodo promozionale gratuito, anche se Adobe non ha ancora specificato quanto durerà questa fase. Gli utenti hanno ora l’opportunità di sperimentare tutte le funzionalità professionali, come livelli, maschere e selezioni, ottimizzate per l’uso su smartphone. Questo rilascio rappresenta una svolta per chi desidera accedere a strumenti di editing avanzati direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Un’esperienza mobile ripensata

L’app di Photoshop per Android introduce una serie di funzionalità progettate appositamente per migliorare l’esperienza di utilizzo su dispositivi mobili. Tra le novità più interessanti troviamo:

Tap Select : consente di rimuovere o sostituire elementi di un’immagine con un semplice tocco.

: consente di rimuovere o sostituire elementi di un’immagine con un semplice tocco. Spot Healing Brush : ideale per eliminare imperfezioni in modo rapido e preciso.

: ideale per eliminare imperfezioni in modo rapido e preciso. Object Select e Magic Wand : strumenti avanzati per creare selezioni accurate e professionali.

e : strumenti avanzati per creare selezioni accurate e professionali. Remove e Clone Stamp: per perfezionare i dettagli delle immagini.

Tra tutte, spicca l’integrazione del Generative Fill, una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale Adobe Firefly. Questo strumento innovativo consente di aggiungere o trasformare elementi nelle immagini utilizzando semplici comandi testuali, offrendo infinite possibilità creative per gli utenti, sia esperti che principianti.

Accessibile anche ai principianti

Adobe ha progettato l’app affinché sia accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al fotoritocco professionale. Grazie ai tutorial integrati, gli utenti possono imparare a utilizzare strumenti avanzati come livelli, selezioni e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, l’app offre la possibilità di connettersi a una community globale, dove è possibile ricevere consigli, condividere il proprio lavoro e trovare ispirazione per nuovi progetti.

Per garantire un’esperienza ottimale, è necessario un dispositivo con sistema operativo Android 11 o superiore e almeno 6GB di RAM. Tuttavia, Adobe consiglia l’utilizzo di dispositivi con 8GB di RAM o più per prestazioni ottimali. Questi requisiti assicurano che l’app funzioni senza problemi anche durante l’uso delle funzionalità più avanzate.

Un traguardo per la democratizzazione dell’editing

Con il lancio di Photoshop per Android, Adobe segna un traguardo significativo nella democratizzazione degli strumenti professionali di editing fotografico. L’accessibilità di queste funzionalità avanzate su dispositivi mobili consente a un pubblico sempre più ampio di esplorare le potenzialità del fotoritocco. L’integrazione di tecnologie come il Generative Fill e i tutorial rendono l’app non solo uno strumento potente, ma anche un’opportunità educativa per chi desidera migliorare le proprie competenze creative.