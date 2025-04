Adobe introduce l'AI in Photoshop, Premiere Pro e altre app

Adobe rivoluziona il panorama della creatività e della produttività grazie all'integrazione della intelligenza artificiale nelle sue applicazioni principali. La nuova generazione di strumenti basati sull'AI agentica mira a semplificare i flussi di lavoro, automatizzare processi complessi e consentire agli utenti di concentrarsi sugli aspetti più gratificanti del loro lavoro creativo.

Un'innovazione significativa è rappresentata dal nuovo Action Panel di Photoshop. Questo strumento, alimentato da un agente intelligenza artificiale, è progettato per analizzare le immagini e suggerire modifiche contestuali che possono essere applicate con un semplice clic. Gli utenti avranno accesso a oltre 1.000 operazioni rapide, attivabili tramite comandi in linguaggio naturale. Questo approccio rende più intuitive e accessibili le funzionalità avanzate del software, trasformando il processo creativo in un'esperienza più fluida e meno impegnativa.

Parallelamente, Premiere Pro introduce capacità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti, vi è un sistema in grado di analizzare i contenuti multimediali per creare montaggi preliminari. Questo agente AI organizza automaticamente i video sulla timeline seguendo le indicazioni dell'utente, ottimizzando così i tempi di lavoro. Inoltre, in futuro, queste funzionalità saranno estese alla correzione del colore e al mixaggio audio, garantendo risultati di qualità professionale con un intervento minimo da parte dell'utente.

Adobe vuole trasformare l'esperienza utente

Anche Acrobat beneficia dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. L'attuale assistente AI, dedicato alla generazione di sintesi dei documenti, sarà potenziato nei prossimi mesi. Adobe prevede di implementare agenti personalizzabili con ruoli specifici, come assistenti alla ricerca o tutor. Questi strumenti saranno in grado di esaminare documenti complessi e suggerire approfondimenti mirati, rendendo Acrobat uno strumento ancora più versatile e indispensabile per i professionisti.

Per quanto riguarda Adobe Express, la piattaforma di creazione contenuti pensata per utenti di ogni livello, l'introduzione di un agente intelligenza artificiale rappresenta un passo avanti significativo. Questo assistente AI guiderà gli utenti nei loro progetti creativi, consentendo di migliorare un design esistente o creare contenuti completamente nuovi.

Grazie a queste innovazioni, l'intero processo creativo diventa più intuitivo ed efficiente, abbattendo le barriere tecniche e rendendo la piattaforma accessibile a tutti. L'obiettivo è quello di trasformare profondamente l'esperienza utente, consolidando ulteriormente la posizione dell'azienda come leader nel settore degli strumenti per la creatività e la produttività.